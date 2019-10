Fußball : Hö.-Nie.: Auf Sieg — trotz Sorgen vor den Kontern

Fußball-Landesliga, Gruppe 2: Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter – TuS Fichte Lintfort (Sonntag, 15 Uhr).

Zwei Punkte Rückstand hat die Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter in der Landesligatabelle auf TuS Fichte Lintfort. Ähnlich sah es auch am Ende der vergangenen Saison aus: Beide Teams hatten lange um den Klassenerhalt gekämpft, Hö.-Nie. gar bis zum letzten Spieltag. Als Tabellennachbarn beendeten die Teams schließlich die Saison, Fichte mit zwei Punkten Vorsprung.

Am 27. Spieltag der vergangenen Saison trafen Lintfort und Hö.-Nie. zuletzt aufeinander. Die Hausherren der TuS gewannen 2:1 – und stürzten Hö.-Nie. tiefer in die Abstiegskrise. Eine derartige Dramatik ist am kommenden Sonntag, dem 13. Spieltag der Landesliga-Gruppe 2, zwar noch nicht zu erwarten. Dennoch wird wohl keines der Teams die Neuauflage auf die leichte Schulter nehmen. Hö.-Nies Trainer Thomas von Kuczkowski sagt: „Wir müssen auf drei Punkte spielen. Dabei dürfen wir aber nicht unsere Defensive vergessen und uns auskontern lassen.“ Um gegen Lintfort bestehen zu können, bedürfe es „in allen Mannschaftsteilen wieder einer deutlich besseren Leistung als gegen Meerbusch“, sagt von Kuczkowski. 0:4 unterlagen die Schwarz-Gelben am vergangenen Sonntag bei der TSV-Reserve.