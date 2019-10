Fußball : Remis war in Reichweite

Foto: Klaus-Dieter Stade (kds) SGE-Torwart Jason Olschewski kassierte im Duell gegen Tabellenführer Sterkrade zwei Treffer.

Fußball-Landesliga, Gruppe 2, SpVgg Sterkrade-Nord – SGE Bedburg-Hau 2:0 (1:0).

Von Christopher Hecht

Die SGE Bedburg-Hau musste sich bei Tabellenführer SpVgg Sterkrade-Nord mit 0:2 geschlagen geben, zeigte aber eine ansprechende Leistung. Mit mehr Abschlussglück wäre für das Team von Trainer Sebastian Kaul im Oberhausener Nordler-Park mehr drin gewesen, so der 40-Jährige: „Wir hätten durchaus das 1:0 machen können. Im Endeffekt ging die Niederlage aber dann auch in Ordnung. Die erste halbe Stunde war richtig gut von uns. In der Endphase hätten wir aber auch höher verlieren können.“

Die erste Gelegenheit gehörte aber den Blau-Weißen: Sven Konarski schickte Joel Bayram auf die Reise, der umkurvte Hasselts Keeper Jason Olschewski, scheiterte dann aus spitzem Winkel am Außennetz. Die nächsten beiden Möglichkeiten gehörte der Eintracht: Nach einem Freistoß von Robin Deckers aus köpfte Jordi van Kerkhof links am Pfosten vorbei (12.).

In der 16. Minute hatten die 05er dann den Torschrei auf den Lippen: Wieder war es ein ruhender Ball von Deckers, Christian Klunder köpfte per Bogenlampe Richtung Sterkrader Kasten, Torwart Marcel Dietz bekam gerade noch seine Fingerspitzen an das Leder, doch geklärt war die Situation noch nicht, ehe Verteidiger Luis Mattern mit Hilfe des Innenpfostens entschärfte. In der nächsten Aktion ging der Favorit in Führung: Bedburg-Hau bekam den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Bayram setzte sich durch, passte flach in die Mitte, wo sich Julius Ufer bedankte und zum 1:0 einschob (25.) Kurz darauf bediente Falko Kersten Klunder, dessen Schuss gerade noch von einem Abwehrbein der Spielvereinigung abgeblockt wurde (27.).

Nach der Pause schenkten sich beide Mannschaften nichts, Bedburg-Hau warf alles in die Waagschale und hoffte auf den einen Moment, um doch noch einen nicht unverdienten Punktgewinn aus Sterkrade entführen zu können. Diesen Augenblick hatten die Kaul-Schützlinge dann in der 71. Minute: Mit einem öffnenden Ball schickte Ehrhardt den eingewechselten Stefan Klümpen auf die Reise, der tauchte frei vor Sterkrades Schlussmann Dietz auf, der das 1:1 gerade noch verhindern konnte. So kam es wie es kommen musste: Damian Vergara Schlootz, nach einer Stunde als frische Kraft gekommen, schob flach zum entscheidenden 2:0 ein (74.). Danach ließ der Gastgeber auch dank eines starken Olschewski weitere Treffer liegen.

