Saisonstart in der Fußball-Landesliga : SGE Bedburg-Hau will zurück auf ihren Weg

Das Team der SGE Bedburg-Hau Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Die Mannschaft schwächelte am Ende der vergangenen Saison, weil das Personal knapp war. Der Klub hat die Konsequenzen daraus gezogen und den Kader vergrößert.

Sebastian Kaul fasst die vergangene Saison seiner Mannschaft in der Fußball-Landesliga treffend in einem Satz zusammen. „Wir sind zwischenzeitlich etwas von unserem Weg abgekommen“, sagt der Trainer der SGE Bedburg-Hau. Große Personalprobleme sorgten dafür, dass die SGE in der Schlussphase nicht mehr der unangenehme Gegner sein konnte, der sie in der Regel für die Konkurrenz in der Klasse ist. Fünf Niederlagen in Folge und das Aus in der letzten Runde des Kreispokals beim damaligen A-Ligisten Alemannia Pfalzdorf waren die Folge, ehe es am letzten Spieltag beim 5:0 gegen Absteiger VfL Rhede wenigstens noch einen versöhnlichen Abschluss gab.

Die SGE Bedburg-Hau hat die Konsequenzen aus der Negativserie, die zwischenzeitlich auch dafür sorgte, dass noch einmal Sorgen um den schon sicher geglaubten Klassenerhalt aufloderten, gezogen. Sie hat den Kader für die am Wochenende beginnende Saison vergrößert. 23 Feldspieler und drei Torhüter stehen nun im Aufgebot. „Wir sind jetzt in der Breite und auch qualitativ wesentlich stärker besetzt“, sagt Kaul. Das scheint auch bitter nötig zu sein, weil die Gruppe zwei der Landesliga erheblich stärker als in der vergangenen Spielzeit eingeschätzt wird. Auch deshalb hat sich das Ziel der SGE nicht verändert. „Wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz erreichen, um sicher in der Klasse zu bleiben“, sagt Kaul. Schließlich müssen gleich vier der 14 Teams runter in die Bezirksliga.

Info SGE startet mit Heimspiel gegen SV Genc Osman Programm Die SGE startet vor eigenem Publikum in die Saison 2022/23. Das Team von Trainer Sebastian Kaul erwartet am kommenden Sonntag um 15 Uhr den SV Genc Osman Duisburg. Eine Woche später tritt die Mannschaft um 15.30 Uhr bei der Spvgg. Sterkrade-Nord an.

Kaul ist mit dem Verlauf der Vorbereitung zufrieden, auch wenn es ihn ein wenig gestört hat, dass seine Mannschaft den Gegnern im einen oder anderen Testspiel ein wenig zu viele Chancen und Tore gestattet hat. Erfreulich ist vor allem, dass die Neuen im Kader schnell unter Beweis gestellt haben, dass sie echte Alternativen sind und es somit einen verstärkten Kampf um die Stammplätze geben wird. Luca Wiens (1. FC Kleve II) Ciwan-Ozan Özdemir (1. FC Kleve III) sind für den Coach „absolute Bereicherungen und Kandidaten für einen Stammplatz“.

Das gilt erst recht für die Entdeckung der Vorbereitung. Der aus der dritten Mannschaft aufgerückte Mittelfeldakteur Oussame Toumzine könnte eine prägende Rolle im Spiel der SGE einnehmen. Der Marokkaner hat in der Ukraine Zahnmedizin studiert, ist dann geflüchtet und über Bielefeld in Bedburg-Hau gelandet. „Er hat tolle Qualität. So einen Akteur habe ich bei der SGE noch nicht trainiert“, sagt Sebastian Kaul. Auch mit den aus der eigenen Jugend aufgerückten Justin van de Sandt und Topeyemi Olarunnade ist der Coach zufrieden. „Sie machen ihre Sache gut, werden aber sicherlich auch in der zweiten Mannschaft noch Spielpraxis sammeln.“ Felix Beeker (1. FC Kleve II) habe ebenfalls gezeigt, dass er eine Alternative sei. Er wurde zuletzt allerdings durch einen Bänderriss zurückgeworfen.

Das Sorgenkind im Kader bleibt Falko Kersten, der nach einem Mittelfußbruch gerade wieder den Anschluss gefunden hatte. Der Stürmer hat in einem Testspiel erneut einen Schlag auf den lädierten Fuß erhalten. „Wir müssen die nächsten Untersuchungen abwarten. Wenn es ganz schlecht läuft, dann müssen wir vorerst ohne Falko Kersten planen“, sagt Sebastian Kaul. Robin Deckers, in der vergangenen Saison ebenfalls lange ausgefallen, ist dagegen wieder fit.

Und schließlich gehört dem Kader wieder ein alter Bekannter an. Der 39-jährige Christian Klunder, inzwischen auch Teammanager des Landesligisten, hat zum x-ten Mal den Rücktritt vom Rücktritt verkündet. Er soll die Rolle des Edeljokers übernehmen. „Er ist zwar kein Mann mehr für 90 Minuten. Doch wenn ein Spiel in den letzten 15 Minuten auf der Kippe stehen sollte, könnte er auch wegen seines exzellenten Kopfballspiels ein wichtiger Faktor für uns werden“, sagt Kaul.