Jede Menge Derbys Fußball-Kreispokal: Alemannia Pfalzdorf möchte neue Serie starten

Die Pokalhelden nehmen einen neuen Anlauf. Dreimal in Folge hatte sich Alemannia Pfalzdorf als krasser Außenseiter für den Fußball-Niederrheinpokal qualifizieren können. 13 Spiele in Folge hatte die Mannschaft von Trainer Thomas Erkens im Wettbewerb auf Kreisebene gewonnen – Anfang Mai war Schluss. Gegen die Sportfreunde Broekhuysen gab’s eine 0:1-Niederlage. Damit gibt in diesem Jahr ausnahmsweise kein höherklassiger Gegner seine Visitenkarte im Heribert-Ramrath-Stadion ab. Macht überhaupt nichts – wenig später durfte im traditionsreichen Rund der Aufstieg in die Bezirksliga gefeiert werden.