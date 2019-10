Fußball : „Zebras“ wollen die Heimserie ausbauen

Der Uedemer SV (rechts), hier beim Spitzenspiele gegen den - Kevelaerer SV (2:1), tritt in Wetten an. Foto: Markus van Offern (mvo)

Fußball-Kreisliga A Kleve-Geldern: Bereits am Donnerstag beginnt be Kapellen-Hamb der achte Spieltag.

Bereits am Donnerstagnachmittag startet die Kreisliga A mit der Partie Arminia Kapellen-Hamb gegen den GSV Geldern in den achten Spieltag. Am Samstag findet dann das Südkreis-Derby Auwel-Holt gegen Sevelen statt, am Sonntag gibt es im Schatten der Rinderner Wasserburg dann das Lokalderby zwischen den gastgebenden Zebras und dem SV Nütterden.

SV Arminia Kapellen-Hamb – GSV Geldern (Do. 15 Uhr). Nach zuletzt zwei Siegen in Folge mussten die Gastgeber am letzten Spieltag bei Aufsteiger Nieukerk wieder eine Niederlage hinnehmen. Gegen Geldern gilt es für das Team um Trainer Andreas Holla wieder zu punkten. Gelderns Spielertrainer Erdi Ezer erwartet am Donnerstag ein enges Spiel. „Ich erwarte ein heißes Nachbarschaftsduell, in dem die Tagesform den Ausschlag über Sieg oder Niederlage geben wird.“

SC Blau-Weiß Auwel-Holt – SV Sevelen (Sa. 16 Uhr). Ein weiteres Derby findet am Samstag in Auwel-Holt statt. Die Gastgeber um Trainer Lars Allofs wollen ihr Heimrecht nutzen, um weitere Punkte einzufahren. „Sevelen verfügt über eine sehr routinierte Truppe. Nach der Niederlage in Herongen gilt es für uns die Köpfe hochzubekommen und wieder unsere Potential abzurufen.“ Sevelens Torwarttrainer Ronny Czadzceck, der beim Remis am letzten Sonntag Trainer Gunnar Gierschner vertrat, erwartet für sein Team „eine ganz andere Partie als gegen Rindern, in der wir wohl das Spiel werden machen müssen.“

BV Sturm Wissel – SG Kessel/Ho-Ha (So. 15 Uhr). Der 3:0-Auswärtserfolg bei Alemannia Pfalzdorf beendete die Wisseler Serie von bis dato sechs Partien ohne Sieg. Zudem konnte das Team aus dem Dünendorf die Rote Laterne in der Tabelle an Wetten abgeben. Dennoch bleibt Trainer Marco Schacht auf dem Boden. „Der Sieg in Pfalzdorf bleibt ohne Wert, wenn wir nun gegen Kessel nicht nachlegen. Gerade zuhause müssen wir nun unbedingt Siege einfahren.“

Die Gäste holten am vergangen Sonntag einen 0:2-Rückstand auf und erreichten noch ein Remis. „Wir erwarten einen Gegner, der gewinnen muss und stellen uns auf eine umkämpfte Partie ein. Am Ende wollen wir die Punkte mit nach Kessel nehmen“, zeigt sich Gilbert Wehmen, sportlicher Leiter der SG, selbstbewusst.

SV Donsbrüggen – TSV Nieukerk (So. 15 Uhr). Das Eichhörnchen- Prinzip, Punkt für Punkt zu sammeln, wollen die Gastgeber auch gegen den Aufsteiger aus Nieukerk weiter durchsetzen. „Aufgrund unserer weiterhin prekären Personalsituation ist das unsere derzeitiger Anspruch und unser Ziel“, erläutert Trainer Christian Roeskens. Der Aufsteiger aus Nieukerk holte aus den drei letzten Partien sieben Punkte und will diese Serie auch in Donsbrüggen nicht reißen lassen.

Union Wetten – Uedemer SV (So. 15 Uhr). Tabellenschlusslicht gegen Tabellenführer, vor der Partie der Unioner gegen den Spitzenreiter aus Uedemer ist die Favoritenrolle klar verteilt. „Zudem stehen verletzungsbedingt noch einige große Fragezeichen hinter dem Einsatz mehrerer Akteure. Dennoch ist die Moral in der Truppe intakt und das werden wir auch gegen Uedem versuchen auf den Platz zu bringen“, gibt sich Wettens Trainer Christian Offermanns dennoch kämpferisch.

Obwohl seine Mannschaft nun in der Position des Gejagten in den Spieltag geht, bleibt Uedems Trainer Martin Würzler entspannt. „Die Jungs sind sich der Situation bewusst und dürfen diese auch genießen. Dennoch erwarte ich gegen einen wohl tief stehenden Gegner eine konzentrierte Leistung.“

Kevelaerer SV – Blau-Weiß Herongen (So. 15 Uhr). Trotz der Niederlage in Uedem sah Kevelaers Trainer Ferhat Ökce eine Verbesserung seines Teams im Gegensatz zur Vorwoche. „Das ist es worauf wir derzeit Wert legen. Die junge Mannschaft muss und soll Erfahrungen sammeln und daraus lernen. Wenn wir das wieder umsetzen, haben wir Sonntag gute Chancen.“ Herongens Spielertrainer Sebastian Tissen beschreibt die Ausgangssituation vor der Auswärtsaufgabe so: „Kevelaer hat natürlich anderes Potential wie wir. Dennoch wollen wir die leichte Verunsicherung nach drei sieglosen Partien der Gastgeber versuchen auszunutzen.“

SV Rindern – SV Nütterden (So. 15 Uhr). Zum Derby im Nordkreis kommt es am Sonntag in Rindern, wenn die gastgebenden Zebras den SV Nütterden empfangen. Zudem ist es das tabellarische Spitzenspiel, denn die Gastgeber rangieren mit 17 Punkten auf Rang zwei, die Gäste mit 16 Punkten auf Rang drei der Tabelle. „Ich hoffe natürlich, dass sehr viele Zuschauer den Weg zum Platz finden werden, um dieser Partie auch einen würdigen Rahmen zu verleihen. Wir haben bisher unsere Heimspiele gewonnen und wollen diese Serie ausbauen“, gibt Rinderns Trainer Joris Ernst eine klare Zielvorgabe.

„Das dies ein Topspiel ist, macht uns sehr stolz. Wir haben in Rindern absolut nichts zu verlieren und werden unserer Bestes geben, um etwas mitzunehmen“, äußert sich Joachim Böhmer, Trainer des Aufsteigers, vor dem Derby.

Grün-Weiß Vernum – Alemannia Pfalzdorf (So. 15 Uhr). Beide Teams mussten am vergangenen Sonntag Niederlagen hinnehmen. Entsprechend war die Gemütslage bei Vernums Trainer Sascha Heigl, der von dem Auftritt seines Teams in Nütterden enttäuscht war. „Ich erwarte von den Spielern, die am Sonntag auf dem Platz stehen, eine entsprechende Reaktion“.