Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : SV Grieth hat nach Derby-Sieg sein Endspiel

Der SV Grieth, hier in der Abwehr, machte im Derby beim BV Sturm Wissel einen großen Schritt in Richtung Aufstiegsrunde. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Das Team schafft in der Gruppe eins beim BV Sturm Wissel einen klaren 5:1-Sieg. Das Top-Spiel zwischen dem Kevelaerer SV und Alemannia Pfalzdorf endet 0:0.

Im Top-Spiel der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern trennten sich der Tabellenzweite Kevelaerer SV und Spitzenreiter Alemannia Pfalzdorf mit 0:0. In den ersten 45 Minuten sahen die Zuschauer noch eine ausgeglichene Partie zwischen den beiden Teams. Nach dem Seitenwechsel jedoch übernahm der Gastgeber klar das Kommando. Den Pfalzdorfern fiel in der Offensive nur noch ganz wenig ein. In der Abwehr hatte die Alemannia das Glück, dass der Kevelaerer SV zu fahrlässig mit seinen Chancen umging. Entsprechend lautete das Fazit von Alemannia-Trainer Thomas Erkens. „Den Punkt nehmen wir am Ende gerne mit. Mehr war heute für uns nicht drin“, sagte er. „Wir waren in Halbzeit zwei klar das bessere Team, haben aber einfach zu viele Gelegenheiten nicht genutzt“, stellte KSV-Coach Patrick Znak fest.