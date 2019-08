Fußball : Kreisliga B 1 / B 2: Siegfried Materborn kann doch noch siegen

Kleverland Am dritten Spieltag der Kreisliga B 1 holte sich TuS Kranenburg die Tabellenspitze.

TuS Kranenburg - Alemannia Pfalzdorf II 9:0 (3:0). Schützenfest in Kranenburg, wo die Alemannen ihr nächstes Debakel erlebten. Der neue Spitzenreiter ließ keine Zweifel am Sieg aufkommen und schoss die Gäste förmlich ab. René Timmer, Alexander Schmid, Jan Pietersma (2), Philipp Roosen (3), Maik van Teeffelen und Marcel Derks waren die Torschützen.

Rheinwacht Erfgen - DJK Appeldorn 4:4 (1:2). Erste Punktverluste der DJK, die in Erfgen stark begannen und durch Simon Kannenberg sowie Alexander Vos führten, ehe Daniel Fuchs verkürzte. Nach Wiederanpfiff sorgte Nils Schaffaf per Doppelpack für das 3:2. Kannenberg glich aus, doch Henrik Schümmer gelang das 4:3. Yannick Neinhuis stellte das Endergebnis her, obwohl in letzter Minute Erfgens Torhüter Zinn einen Foulelfmeter parierte. In Minute 66 sah ein DJK-Spieler die Ampelkarte. „Wir haben alles gegen starke Gäste gegeben“, sagte Co-Trainer Lars Lousée zufrieden.