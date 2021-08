Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern : SV Schottheide-Frasselt will oben mitmischen

SV Schottheide-Frasselt will oben mitmischen

Kranenburg Trainer Hikmet Eroglu peilt mit seiner Mannschaft in der Gruppe eins einen Platz unter den besten fünf Teams an. Der kleine Kader bereitet ihm indes Sorgen.

Hikmet Eroglu, Trainer des SV Schottheide-Frasselt, hat vor dem Saisonstart in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga B vor allem eine Sorge. „Mir steht nur ein kleiner Kader zur Verfügung. Daher müssen wir von Verletzungen verschont bleiben und dürfen uns keine Sperren einhandeln“, sagt Eroglu, der beim SV in seine vierte Spielzeit geht. In der vergangenen Saison lag sein Team beim Abbruch auf Platz sechs und hatte nur vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter DJK Appeldorn, der eine Partie mehr ausgetragen hatte.