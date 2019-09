Fußball Kreisliga B 1 / B 2 Kleve-Geldern : Fußball Kreisliga B 1 / B 2: Grieths Osterkamp nicht zu stoppen

In der Fußball-Kreisliga B. TuS Kranenburg verliert das Spitzenspiel bei der DJK Appeldorn.

Die Spiele der Kreisliga B 1 und B 2 im Überblick: Siegfried Materborn - SuS Kalkar 1:2 (1:1) . Am Donnerstagabend fand die Partie bereits statt und nach vier Minuten netzte Lukas Limper per Elfmeter zur Siegfried-Führung ein, doch SuS-Goalgetter Paul Schoemaker egalisierte. Der zweite Abschnitt gestaltete sich für beide Seiten umkämpft und chancenreich, wobei Christian Bolwerk zum Matchwinner zwei Minuten vor dem Schlusspfiff für seine Farben avancierte.

Alemannia Pfalzdorf II - SG Keeken/Schanz 1:4 (0:0). Nach der torlosen ersten Hälfte drehte die Stang-Elf auf, und per Doppelschlag brachten Simon Berressen per Foulelfmeter sowie Frederik Reymer die Gäste in Front. In Minute 70 sah Alemannen-Kicker René Bachmann die gelb-rote Karte, Reymer erhöhte, ehe Tobias van de Loo verkürzte. Torjäger Finn Schmidthausen machte den Deckel auf das Spiel.