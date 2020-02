Fußball-Kreisliga B : DJK Appeldorn hinkt den eigenen Ansprüchen hinterher

Kreis Kleve Die Mannschaft von Trainer Werner Kelputt, die auf Platz acht steht, empfängt am heutigen Mittwoch den Tabellenzehnten SuS Kalkar zum Derby. Beide Teams können nicht in Bestbesetzung antreten.

Drei Nachholspiele stehen am heutigen Mittwoch, 20 Uhr, in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga B auf dem Programm. Der Tabellenachte DJK Appeldorn empfängt den Zehnten SuS Kalkar zum Derby. SuS-Spielertrainer Dennis Thyssen hat zwar Personalprobleme, will das aber über das Kollektiv kompensieren. Er geht nach dem 2:1-Sieg am Sonntag gegen den SV Griethausen mit einem guten Gefühl in das Prestigeduell. „Wir sind vom Verletzungspech zwar arg gebeutelt, da jetzt auch noch Torjäger Paul Schoemaker und Steffen Bettray ausfallen. Trotzdem wollen wir ein unangenehmer Gegner sein“, sagt Thyssen.