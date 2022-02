Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern : Dirk Ernesti hört als Coach bei Concordia Goch auf

Dirk Ernesti ist seit 2018 Trainer der Concordia. Foto: FuPa

Goch Der Verein will einen Nachfolger für den Trainer in den eigenen Reihen suchen. Ernesti hat angekündigt, dass er in anderer Funktion weiter für den Klub tätig sein will.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Nienhuys

Concordia Goch muss sich für die kommende Saison einen neuen Trainer für die erste Mannschaft, die in der Gruppe zwei der Fußball-Kreisliga B nach der Hinrunde mit 22 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz steht, suchen. Dirk Ernesti, Urgestein bei der Concordia, hört im Sommer als Coach bei seinem Heimatverein auf. Ernesti hat seine Kicker, die den ersten Teil der Spielzeit mit sechs Siegen, vier Unentschieden und drei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 30:27 abgeschlossen haben, direkt nach der Winterpause über seine Entscheidung informiert. Dem Verein hat er mitgeteilt, dass er in naher Zukunft in anderer Funktion bei der Concordia mitarbeiten möchte.

Dirk Ernesti hat das Team im Jahr 2018 nach dem Abstieg aus der Kreisliga A übernommen. Aus einer Mischung mit vielen jungen Akteuren und einigen gestandenen Spielern hat Ernesti eine homogene Einheit gebildet. „Er hat diese Mannschaft mit Herzblut, viel Arbeit und Ehrgeiz geformt und die Kameradschaft gefördert. Wir bedanken uns bei ihm schon jetzt für die hervorragend geleistete Arbeit“, sagte Fußball-Obmann Wolfgang Schmitz.