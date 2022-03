Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern : André Küppers wird Trainer von Concordia Goch

André Küppers spielt seit 2010 in der ersten Mannschaft. Foto: FuPa

Goch Der Verein findet den Nachfolger für Dirk Ernesti, der am Saisonende aufhört, in den eigenen Reihen. Der 29-jährige Küppers wird als Spielertrainer tätig sein.

Concordia Goch, Tabellensiebter der Gruppe zwei der Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern, hat seinen Plan umgesetzt. Der Klub hat, wie es Tradition bei der Concordia ist, in den eigenen Reihen einen Nachfolger für Trainer Dirk Ernesti gefunden, der am Saisonende aufhört. Der 29-jährige André Küppers, der ein Eigengewächs ist, übernimmt das Team im Sommer .

André Küppers wird dann als Spielertrainer der ersten Mannschaft, in der auch seine Brüder Stefan und Peter auflaufen, fungieren. Der neue Coach zieht aber nicht nur im Mittelfeld des B-Ligisten die Fäden, sondern ist auch in anderer Funktion sehr wichtig für die Concordia. Küppers ist Hauptkassierer des Vereins. In Jürgen Meesters wird ein weiteres Urgestein der Concordia künftig als Co-Trainer tätig sein. Torwart-Trainer ist Frank Arnold.