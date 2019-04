Fußball : Kreisligen B: Tabellenführer unbeirrt auf Meisterkurs

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga B 1 und B 2: Sechs Partien standen am Nachholspieltag auf dem Programm.

In den beiden Fußball-Kreisligen B 1 und B 2 kam es zu folgenden Partien:

SG Kessel/Ho.-Ha II - TuS Kranenburg 1:4 (0:1). „Obwohl wir uns schwer taten die SG-Mauer zu durchbrechen, war es ein verdienter Sieg. Es war eine schwere Geburt, fast schon ein Kaiserschnitt“, erklärte TuS-Coach Dragan Vasovic trotzdem zufrieden. Maik van Teeffelen brachte den Spitzenreiter in Front. Jonas Güth egalisierte nach dem Wechsel für die abstiegsbedrohten Hausherren per Elfer, ehe erneut van Teeffelen, Ibo Cetiner sowie René Timmer für den standesgemäßen Auswärtsdreier sorgten.

SV Asperden - SV Bedburg-Hau 0:3 (0:0). Im ersten Abschnitt war es eine ausgeglichene Begegnung. Das Schlusslicht hielt gut dagegen, und beide Seiten hatten Torchancen. Nach Wiederbeginn erhöhten die grün-weißen Gäste Tempo und Druck. André Does stellte mit seinem Doppelpack (54., 60.) die Weichen auf SVB-Sieg, bevor Thorben Heselmann (76.) das 0:3 erzielte. Die Hauer setzen sich dadurch ein wenig von der Abstiegszone ab.

Rheinwacht Erfgen - Concordia Goch II 2:4 (1:2). Die Concorden fuhren einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf ein. Sadat Tiganj gelang die Führung der Gocher, die Lars Lousée ausglich. Erneut Tiganj war für das 1:2 verantwortlich. In Hälfte zwei erhöhte Niklas Peters auf 1:3, doch Henrik Schümmer verkürzte. Der eingewechselte Maik Willemsen setzte den Deckel auf die Partie. Erfgens Luc Buil sah in Minute 45 die gelb-rote Karte. „Von zwei schlechten Teams haben wir die dümmeren Fehler gemacht. Es fehlte an allem“, sagte Rheinwachts Trainer Norman Lousée. „Wir haben hinten gut gestanden und nehmen den Dreier gerne mit“, meinte Gochs Coach Kevin Janz zufrieden.