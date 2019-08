Fußball : Treffen der Teams ohne Punkte

Tobias Schleß (links) und Lars Joosten sind heute mit dem BV Wissel in Auwel-Holt gefordert. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga A: Blau-Weiß Vernum empfängt heute den BV Sturm Wissel. Zwei Teams, die mit einer Niederlage starteten.

Von Per Feldberg und Nils Hendricks

Bereits heute beginnt der zweite Spieltag in der Kreisliga A. Um 19.30 Uhr empfängt Auwel-Holt den BV Sturm Wissel. Um 20 Uhr gastiert der Uedemer SV bei der Spielvereinigung Kessel/Ho-Ha. Am Freitagabend empfängt um 20 Uhr der TSV Nieukerk die Alemannia aus Pfalzdorf. Die restlichen Partien finden am Sonntag statt.

SC Blau-Weiß Auwel – Holt – BV Sturm Wissel (heute, 19.30 Uhr). Im Duell zweier Verliererteams des Saisonauftakts geht es für beide Mannschaften darum, einen verpatzten Saisonstart abzuwenden. „Um gegen Wissel, die ähnlich wie Donsbrüggen agieren zu bestehen, müssen wir zunächst einmal die fußballerischen Grundtugenden auf den Platz bringen“, blickt Lars Allofs, Trainer der Gastgeber, auf die Donnerstagspartie. „Wir haben derzeit null Punkte auf dem Konto und wollen auf jeden Fall etwas Zählbares mitnehmen“, gibt Wissels Trainer Marco Schacht deutlich die Marschroute für sein Team vor.

SG Kessel/Ho.-Ha. – Uedemer SV (Do., 20 Uhr). Eine auch in der Höhe verdiente 0:4-Niederlage musste der ambitionierte Aufsteiger aus Kessel am ersten Spieltag in Pfalzdorf hinnehmen. Zwar fehlte den Gästen Torjäger Peter Bodden, doch blieb die Spielvereinigung in der Offensive viel zu harmlos. Gegen Uedem soll es nun besser werden. „Natürlich wollen wir zuhause die ersten Punkte in der neuen A-Liga einfahren“, erklärt Kessels sportlicher Leiter Gilbert Wehmen. „Nach dem Dreier gegen Vernum wollen wir natürlich nun nachlegen. Wir fahren nach Kessel, um mindestens einen Punkt mitzunehmen“, hat auch Uedems Trainer Martin Würzler klare Vorstellungen.

TSV Nieukerk – Alemannia Pfalzdorf (Fr., 20 Uhr). Überraschend deutlich mussten sich die Gastgeber am ersten Spieltag im Duell gegen Mitaufsteiger Nütterden geschlagen geben. Am Freitag sollen nun die ersten Punkte eingefahren werden. Mit Respekt reist die Alemannia an. „Nieukerk halten wir für einen sehr starken Aufsteiger. Um dort zu bestehen, müssen wir uns noch in einigen Bereichen steigern“, erklärt Pfalzdorfs Trainer Markus Hieling trotz der guten Leistung seiner Mannschaft beim Heimsieg gegen Kessel.

SV Donsbrüggen – Kevelaerer SV (So., 15 Uhr). Für viele Kenner der Szene doch überraschend startete der SV Donsbrüggen mit einem Auswärtssieg in Auwel-Holt in die Spielzeit. „Durch diesen Sieg gehen wir natürlich positiv in die anstehende Begegnung. Dennoch wird das gegen Kevelaer, die uns mit Sicherheit versuchen werden hinten reinzudrücken, eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Dennoch bin ich guter Dinge, dass wir Sonntag ein gutes Spiel abliefern werden“, blickt Donsbrüggens Trainer Christian Roeskens optimistisch auf die Partie gegen den Bezirksligaabsteiger. „Der SV war schon immer eine unangenehme Mannschaft auf heimischen Platz. Wir sind gewarnt aber gewappnet und wollen etwas von dort mitnehmen“, blickt KSV-Coach Ferhat Ökce auf die erste Auswärtsaufgabe seiner Mannschaft.

Arminia Kapellen-Hamb – SV Herongen (So., 15 Uhr). Nach der 0:2-Niederlage in Kevelaer brachte es Kapellen-Hambs neuer Trainer Andreas Holla im Hinblick auf das Heimspiel gegen Herongen kurz und bündig auf den Punkt: „Wir müssen Tore schießen, wenn wir keine schießen, können wir kein Spiel gewinnen.“ Nach dem Unentschieden am vergangenen Sonntag gegen Wetten hofft Herongens Spielertrainer Sebastian Tissen auf eine Leistungssteigerung seiner Elf, „die nur bis zur 60. Minute gut gespielt dann jedoch den Fußball eingestellt hatte“. Mit Respekt vor dem Gegner gehen die Gäste in die Partie, „aber wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen“, so Tissen.

Union Wetten – SV Sevelen (So., 15 Uhr). Durch einen Treffer in der letzten Minute sicherten sich die Gastgeber zum Auftakt ein Unentschieden in Herongen. Spielertrainer Christian Offermanns, der für den Ausgleichstreffer verantwortlich zeichnete, sieht keine Veranlassung den Stil der Mannschaft zu ändern. „Wir werde die Partie genauso angehen wie die Letzte. Und dann sehen, was wir mit Willen und Teamgeist erreichen können.“ Bedient war Gästetrainer Gunnar Gierschner nach der Auftaktniederlage gegen Geldern. „Wir müssen Laufbereitschaft zeigen und den Kampf annehmen. Wir sind ganz klar auf Wiedergutmachung für den letzten Sonntag aus“, erwartet Gierschner eine klare Leistungssteigerung seiner Mannschaft.

Grün-Weiß Vernum – SV Rindern (So., 15 Uhr). Einen rabenschwarzen Tag erwischten die Gastgeber zum Saisonauftakt in Uedem denn neben der Niederlage mussten gleich drei Spieler verletzt ausgewechselt werden. „Egal gegen wen wir antreten, wir wollen natürlich gewinnen. Mal sehen wer am Sonntag alles zur Verfügung stehen wird. Aber wir werden alles geben, um die Punkte in Vernum zu behalten“, erklärt Sascha Heigl vor der Partie gegen Rindern. „Ich erwarte eine ähnlich gut und kämpferisch eingestellte Mannschaft wie es Wissel am ersten Spieltag war. Dennoch haben wir das Potential, um dort zu bestehen“, blickt Zebra-Coach Joris Ernst auf die Auswärtsaufgabe.