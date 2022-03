Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : SV Nütterden erkämpft Punkt beim TSV Weeze II

SVN-Coach Joachim Böhmer lobte sein Team. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Der SVN holt beim 3:3 einen 1:3-Rückstand auf und macht einen weiteren Schritt in Richtung Aufstiegsrunde, die für den Gastgeber jetzt kein Thema mehr ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Per Feldberg

Der TSV Weeze II und der SV Nütterden haben sich in einem Nachholspiel der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern mit 3:3 (2:1) getrennt. Der SV Nütterden kam der Teilnahme an der Aufstiegsrunde wieder einen Schritt näher, während der Gastgeber sich damit abfinden muss, in der Abstiegsrunde dabei zu sein.

In einer kampfbetonten Partie brachte Daniel Heeks (1.) den TSV II früh in Front. Nach dem Ausgleich von Daniel Fuchs (18.) sorgten Stefan Gorthmanns (30.) und Robin Stumpf (55.) für eine Weezer 3:1-Führung. Doch der SV Nütterden zeigte Moral. Daniel Giltjes (78.) und Daniel Fuchs (89.) sorgten mit ihren Treffern noch für den wichtigen Punktgewinn in einer Partie, die beide Teams in Unterzahl beendeten. Der Weezer Torhüter ­Philipp Camp und SVN-Akteur Omuvire Arighwrode sahen nach einem Gerangel die Rote Karte.

„Wir hatten die Chance, noch einmal in den Kampf um Platz fünf einzugreifen. Leider sind uns am Ende die Kräfte ausgegangen“, sagte TSV-Trainer Tim Dünte. Joachim Böhmer, Coach des SV Nütterden, war zufrieden. „Ein Lob an die Mannschaft, die trotz des Rückstands noch verdient den Ausgleich erzielt hat“, so Böhmer.