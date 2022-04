Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Der SV Sevelen meldet sich zurück

Kreis Kleve Das Team verbessert sich nach dem 2:1 gegen den Kevelaerer SV in der Aufstiegsrunde auf Platz zwei. Spitzenreiter Alemannia Pfalzdorf gewinnt souverän.

Nach der 2:5-Auftaktniederlage gegen den Tabellenführer Alemannia Pfalzdorf hat der SV Sevelen seine ersten drei Punkte in der Aufstiegsrunde der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern eingefahren. Die Mannschaft vom Koetherdyck siegte mit 2:1 (0:0) gegen den Kevelaerer SV und verbesserte sich auf Platz zwei. Über weite Strecken der Partie begegneten sich die Kontrahenten auf Augenhöhe. Nach einer zerfahrenen ersten Hälfte brachte Markus Siemons (54.) den Gastgeber mit 1:0 in Führung. In der Folge intensivierte der KSV seine Bemühungen, vergab jedoch gleich mehrfach aus aussichtsreicher Position. Das wurde in der 84. Minute bestraft, als der Sevelener Max Ruhnau eine Ecke direkt zum 2:0 verwandelte. Der Kevelaerer Anschlusstreffer durch Jan Wilbers (90.+2) kam zu spät. „Unser großes Problem war heute erneut die Chancenverwertung. Dennoch wäre ein Unentschieden gerecht gewesen“, sagte KSV-Coach Patrick Znak. Dem schloss sich Sevelens Co-Trainer Heiko Kuhlmann an.