Fußball : Auf neuem Platz zum ersten Sieg

Alemannias Angreifer Martin Koenen (Bildmitte) konnte im letzten Augenblick von Kessels Martin Dicks (rechts) beim Schussversuch gestört werden. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleverland Kreisliga A: Alemannia Pfalzdorf war zur Eröffnung des Kunstrasenplatzes gegen die SG Kessel/Ho.-Ha. erfolgreich.

Der erste Spieltag in der Kreisliga im Überblick:

Alemannia Pfalzdorf – SG Kessel/Ho.-Ha. 4:0 (1:0). Eine rundum gelungene Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes konnte Alemannia Pfalzdorf am Samstagnachmittag feiern. Im Stadtderby gegen Aufsteiger SG Kessel/Ho-Ha setzte sich die Mannschaft um das Trainerduo Markus Hierling/Peter Franke am Ende verdient mit 4:0 durch. Nachdem Gochs Bürgermeister Ulrich Knickrehm um Punkt 16 Uhr vor rund 400 Zuschauern den symbolischen ersten Anstoß auf der neuen Platzanlage durchgeführt hatte, dauerte es, bis die Gastgeber ihren Rhythmus fanden. Nils Mildenberger sorgte nach 14 Minuten für die Führung. In Durchgang zwei machten die Gastgeber dann durch Christian Ploenes, Lars Völpert und Jamie Caspers den Sack zu. „Wir haben heute gegen einen Titelaspiranten verloren. Ansonsten war unsere Vorstellung ganz ordentlich“, bewertete Kessels Sportlicher Leiter Gilbert Wehmen etwas überraschend positiv das Liga-Debüt seines Teams. „Heute stand das Team unter großem Druck. Einweihung, Vereinsfest, die große Kulisse. Am Ende sind wir sehr zufrieden“, erklärte Markus Hierling, der zu seinem Geburtstag neben drei Punkten von der Mannschaft nach dem Spiel noch ein „Ständchen“ erhielt.

Uedemer SV – Grün-Weiß Vernum 4:1 (2:0). Für die Gäste war der Saisonauftakt ein „gebrauchter Tag“. Vier Gegentore und drei verletzte Spieler waren die „Ausbeute“ beim Gastspiel in Uedem. Die Gastgeber waren in Halbzeit eins das bessere Team und führten durch Tom Ebbing und David van Rennings verdient mit 2:0. Vernum startete deutlich besser in den zweiten Durchgang und erzielte mit einem verwandelten Handelfmeter durch Christoph Dickmanns den zu diesem Zeitpunkt verdienten Anschluss. Bei einem Vorstoß des USV entschied der gute Schiedsrichter Michael Henken auf Foulelfmeter, den Maik Hemmers souverän zur Vorentscheidung versenkte. In der letzten Minute traf noch Cahit Erkis zum Endstand. „Wir haben nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, erklärte Heigl nach der Niederlage. Uedems Martin Würzler war nach dem Sieg zufrieden. „Besonders in Halbzeit eins haben wir sehr gut gespielt.“

SV Nütterden – TSV Nieukerk 4:1 (2:0). Im Duell der beiden Aufsteiger behielten die Gastgeber am Ende deutlich mit 4:1 die Oberhand. Frederik Janssen sorgte mit einem Doppelpack für die Pausenführung. Stefan Onkels gelang in Minute 84 der Anschluss, ehe ein Eigentor von Fabian Vousten und ein Treffer von Carsten Mattheis die Partie entschieden. „Wir waren heute das bessere Team und hätten eigentlich höher gewinnen müssen. Ich bin sehr stolz auf die von der Mannschaft gezeigte Leistung“, freute sich Nütterdens Trainer Joachim Böhmer über das gelungene Saisondebut seine Elf.

SC Blau-Weiß Auwel-Holt – SV Donsbrüggen 1:3 (0:1). „Das war sehr enttäuschend, wir hatten uns mehr vorgenommen“, konstatierte Lars Allofs, Trainer der Gastgeber nach der Auftaktniederlage gegen Donsbrüggen. „In der zweiten Halbzeit hatten wir katastrophale 15 Minuten, in denen wir vollkommen verdient 0:3 in Rückstand geraten sind. Dann war das Spiel gelaufen.“ Nach 20 Minuten ging der SVD durch einen sehenswerten Treffer von Marvin Flintrop mit 1:0 in Führung. Ein Doppelschlag von Hendrik Remmers und Stefan Schrey (52./54.) schraubte den Spielstand auf 3:0 in die Höhe. Fabian Heghmans konnte nur noch verkürzen. „Wir haben kämpferisch geschlossen an einem Strang gezogen und unsere Chancen genutzt. Nach der Pause haben wir von zwei gravierenden Auwel-Holter Fehlern profitiert. Der Sieg ist verdient“, erklärte SVD-Coach Christian Roeskens.

SV Sevelen – GSV Geldern 0:1 (0:0). Im Lokalderby zog Gastgeber Sevelen gegen den Bezirksliga-Absteiger aus Geldern den Kürzeren. Skerdilaid Haxhimusa brachte nach einer knappen Stunde den Ball im Tor von Jonas Tersteegen unter. Dementsprechend zufrieden war GSV-Coach Erdi Ezer. „Der Sieg ist verdient, ich bin stolz auf meine Mannschaft“, gab er zu Protokoll. „Das Spiel war wie erwartet sehr hitzig und wir hätten bereits zur Halbzeit schon 1:0 führen können. Nach der Führung haben wir es verpasst, zu erhöhen. Von Sevelen kam allerdings auch nicht wirklich viel.“ Sein Gegenüber Gunnar Gierschner zeigte sich konsterniert. „Das war zu wenig und passt mir überhaupt nicht. Wir haben einen klassischen Fehlstart hingelegt. Erst nach dem Rückstand haben wir das Spiel überhaupt angenommen.“

SV Herongen – Union Wetten 1:1 (0:0). Durch einen Last-Minute-Treffer von Spielertrainer Christian Offermanns entführte die Union einen Punkt aus Herongen. Zuvor waren die Platzherren in der 55. Minute durch Tim Oploh in Führung gegangen. In den Schlussminuten sah Pascal Bially bei den Blau-Weißen Gelb-Rot. „Herongen ist mit der einzigen zwingenden Chance in Führung gegangen. Wir haben vorne viel liegengelassen und uns zum Glück noch in letzter Sekunde belohnt. Der Punkt ist verdient, wenn auch glücklich.“ Herongens Coach Sebastian Tissen, der ebenfalls für seine Farben auflief, war alles andere als begeistert. „Wir haben 60 Minuten ordentlich bis gut gespielt, haben dann den Fußball eingestellt und wurden dann auch noch verpfiffen.“