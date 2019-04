Fußball : Deckers’ Treffer reicht für Remis

Kreis Kleve Kreisliga A: BV Wissel spielt 1:1 gegen den Tabellenvierten SV Herongen.

BV Sturm Wissel – SV BW Herongen 1:1 (0:0). Die Gastgeber, für die voraussichtlich nach oben und unten nicht mehr viel passieren wird, behalten den Punkt gegen das Team aus dem Südkreis gerne zuhause. Kevin Deckers brachte sein Team anfangs in Führung (48.). Doch nach dem Wiederanpfiff traf Sebastian Tissen zum Ausgleich (56.) und gleichzeitigen Endstand. Die Gäste ziehen durch diesem Punkt mit dem Tabellendritten aus Pfalzdorf gleich, während Wissel weiter auf Platz sieben rangiert. „Die Einstellung war sehr gut. Insgesamt sind wir mit dem Punkt zufrieden und sehen ihn dann auch eher als Punktgewinn“, bewertet Wissel-Coach Marco Schacht das Ergebnis. „Es ist am Ende ein gerechtes Ergebnis. Doch wir waren fußballerisch die bessere Mannschaft, sodass mich das Unentschieden schon auch ärgert“, ist Spielertrainer, Sebastian Tissen, nicht ganz zufrieden.

Union Wetten – SV Sevelen 3:2 (1:2). Die Gastgeber setzen mit diesem Willenssieg gegen den Tabellensechsten ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf und melden sich zurück. Philipp Langer (8.) und Jens Schwevers (35.) brachten die Gäste in Führung und das Spiel schien nur in eine Richtung zu gehen. Doch Timo Clasen traf noch vor der Pause zum Anschluss (40.) und es wurde neue Hoffnung geschöpft. Am Ende war es dann der Doppelpack von Christian Tombergs (55., 86.), der das Spiel komplett kippte und der Union wichtige drei Punkte einbrachte. „Wir haben gekämpft bis zum Umfallen und überlebenswichtige drei Punkte eingefahren“, lobt Cheftrainer, Marcel Lemmen, seine Mannschaft. „Es ist unerklärlich und mehr als ärgerlich. In der zweiten Halbzeit haben wir das Fußballspielen eingestellt“, ist SVS-Trainer, Gunnar Gierschner, sprachlos.

SV Donsbrüggen – SV Arminia Kapellen-Hamb 0:0 (0:0). Für die Gastgeber geht es noch ums Überleben und so behält man „nur“ den einen Punkt gegen den Tabellenfünften zuhause. Die Nullnummer am Ostermontag in Donsbrüggen brachte am Ende keinen Gewinner hervor. Zwar hatten die Gastgeber gute Chancen, doch konnten einen stark haltenden James Simpson im Gästetor nicht überwinden. Die Kapellener bleiben auf dem fünften Platz, während Donsbrüggen nun fünf Punkte Abstand auf den Relegationsplatz hat. „Es fühlt sich an wie eine Niederlage. Wir hatten sehr gute Möglichkeiten, doch machen das Tor nicht“, ärgert sich Gastgeber-Trainer, Christian Roeskens, über das Ergebnis. „Donsbrüggen hat mehr investiert. Wir müssen uns bei unserem Torwart bedanken, der super gehalten hat“, sieht Co-Trainer, Frank Käter, den Punktgewinn neutral.