Fußball : Kreisliga A: SGE Bedburg-Hau trennt sich von Erps

Bedburg-Hau Co-Trainer Ansgar Nießen übernimmt die Reserve.

Bei der SGE herrscht, so soll man meinen, aktuell bloß ekstatische Freude. Immerhin ist die erste Mannschaft unter der Regie von Sebastian Kaul in die Landesliga aufgestiegen. Doch die Zweitvertretung plagt sich in der Kreisliga-A mit größten Abstiegssorgen herum. Daher setzte der Vorstand der Grün-Schwarzen nun zu einem radikalen Schritt an und entließ Trainer Raphael Erps. „Damit nehmen wir die Mannschaft in die Pflicht und ihr jede Ausrede. Wir setzen damit vor dem Saisonfinale noch einen Impuls mit dem Ziel, dass in den verbleibenden Spielen die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt geholt werden“, sagt Björn Mende, erster Vorsitzender bei der SGE.