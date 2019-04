Fußball : Herongens Tissen hakt den Aufstieg ab

Kreis Kleve .Spannung herrscht weiterhin in der Kreisliga A. Während sich an der Spitze der TSV Weeze und der SV Straelen II langsam von den Verfolgern aus Pfalzdorf und Herongen absetzen, befinden sich ab Tabellenplatz neun gleich sieben Teams in Abstiegskampf.

TSV Weeze – Blau-Weiß Auwel-Holt (So.,15 Uhr). Nachdem der Tabellenführer aus Weeze am Dienstagabend in der Nachholpartie gegen Uedem schon einen Kraftakt für den Heimsieg benötigte, empfängt das Team von Trainer Marcel Zalewski nun den SC Blau-Weiß Auwel Holt. „Wir müssen weiter von Spiel zu Spiel denken und jedes Mal unser Potential zu 100 Prozent abrufen“, gibt es für Weezes Trainer keine leichten Partien mehr.

Die Gäste laufen personell auf dem „Zahnfleisch“. „Da sich auch unsere zweite Mannschaft noch im Abstiegskampf befindet, wird es von dort keine Verstärkung für unseren aktuellen 13-Mann-Kader geben“, sieht sich Auwel-Holts Trainer Lars Allofs vor einer schweren Aufgabe.

SV Straelen II – Siegfried Materborn (So.,.15 Uhr). Von der Papierform her sollte diese Partie eine klare Angelegenheit für die Gastgeber werden. Doch Straelens Trainer Friedhelm Baumann warnt davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „Materborn hat hier nichts zu verlieren. Wir müssen uns auf einen kampfstarken Gegner einstellen.“ Und auch die Gäste geben sich, trotz der aktuellen Tabellensituation, nicht allein einen Ausflug nach Straelen unternehmen. „Wir werden hier keine Geschenke verteilen“, so die Ansage von Materborns Trainer Ingo Pauls.

Blau-Weiß Herongen – Alemannia Pfalzdorf (So, 15 Uhr). Die Spitzenpartie des 25. Spieltages findet in Herongen statt. Denn der heimische Tabellenvierte empfängt den punktgleichen Tabellendritten aus Pfalzdorf. Beide Teams müssen gewinnen, damit der Abstand zum aktuellen Zweiten aus Straelen nicht zu groß wird. Allerdings hat Herongens Trainer Sebastian Tissen seine eigene Meinung zum aktuellen Tabellenstand. „Die Sache oben ist entschieden. Dennoch wollen wir natürlich einen Heimsieg einfahren, auch wenn dies gegen Pfalzdorf nicht leicht wird.“

Mit Respekt reisen die Gäste an. „Das ist schon eine gute Truppe. Aber natürlich wollen wir oben dranbleiben, um bei einem Fehler der beiden Erstplatzierten zur Stelle zu sein.“

SV Arminia Kapellen-Hamb – SV Sevelen (So., 15 Uhr). Ebenfalls zu einem Duell zweier Tabellennachbarn kommt es in Kapellen. Drei Punkte mehr auf dem Konto hat die Arminia, als der Gast aus Sevelen. Kapellens Co-Trainer Frank Käter hofft in diesem Derby auf viele Zuschauer. „Natürlich wollen wir mindestens ein Remis, um den Gegner in der Tabelle hinter uns zu lassen.“ Ziemlich angefressen war Sevelens Trainer Gunnar Gierschner nach dem Auftritt seiner Mannschaft bei der 2:3-Pleite in Wetten. „Um in Kapellen Revanche für die Hinspielniederlage zu nehmen, muss das Team eine andere Einstellung an den Tag legen, als gegen Wetten“, fordert er eine Reaktion nach der Niederlage.

SV Grün-Weiß Vernum – SGE Bedburg-Hau II (So.,15 Uhr). Mit 28 Punkten auf der Habenseite sind auch die Gastgeber noch in den Abstiegskampf verwickelt. Umso mehr sollte es gegen einen direkten Rivalen einen Heimerfolg geben.

Die Gäste aus Hasselt befinden sich in einer noch gefährlicheren Situation. Nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber den punktgleichen Winnekendonkern stehen sie auf Rang zwölf, was derzeit den Klassenerhalt bedeuten würde. Deshalb fordert Trainer Raphael Erps: „Wir müssen jede Woche punkten und damit in Vernum beginnen.“

Uedemer SV - Union Wetten (So.,15 Uhr). Auch der Uedemer SV hat das rettende Ufer noch nicht erreicht. Trotz einer sehr guten Leistung beim Tabellenführer in Weeze gab es am Ende dort eine 3:6-Niederlage. Gegen die abstiegsgefährdeten Wettener erwartet Trainer Martin Würzler jedoch ein anderes Spiel. „Wir müssen unbedingt die gleiche Einstellung wie in Weeze an den Tag legen, um gegen die Union zu bestehen.“ Nach dem Heimsieg gegen Sevelen reisen die Gäste mit Selbstbewusstsein an. Und Marcel Lemmen, Trainer der Gäste, fordert: Wir müssen 90 Minuten lang kämpfen, um gegen einen spielerisch guten Gegner bestehen zu können“