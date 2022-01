Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Alemannia Pfalzdorf auf Bezirksliga-Kurs

Trainer Thomas Erkens ist stolz auf das bisherige Abschneiden seines Teams.

Goch Die Mannschaft von Trainer Thomas Erkens hat ihre Favoritenrolle bislang bestätigt. Ein Grund dafür ist für den Übungsleiter die gute Vorbereitung auf die Saison.

Thomas Erkens, Trainer von Alemannia Pfalzdorf, zieht zum Jahreswechsel eine positive Zwischenbilanz. „Wir können stolz und zufrieden mit dem sein, was wir bislang erreicht haben. Aber wir wissen auch, dass unser Weg noch nicht zu Ende ist“, sagt Erkens. Er steht mit seiner Mannschaft in der Qualifikationsgruppe eins der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern mit 41 Punkten aus 16 Partien und einer Tordifferenz von 58:11 souverän an der Spitze. Die Qualifikation für die Aufstiegsrunde ist längst geschafft.

Ausschlaggebend für das gute Abschneiden ist für den Coach der frühe Start in die Saisonvorbereitung. Bereits im Frühjahr traf sich das Team, um unter den damals geltenden Corona-Regeln in Kleingruppen zu trainieren. Besonders im physischen Bereich wurden hier wertvolle Grundlagen erarbeitet. Deshalb hatten die Akteure schon eine gute konditionelle Basis, als es im Sommer in die eigentliche Vorbereitung ging.

Der vor der Saison als Nachfolger von Markus Hierling präsentierte Thomas Erkens konnte zudem den routinierten Coach Jürgen Zeegers als Co-Trainer gewinnen. So ging es mit vereinten Kräften und dem Vorhaben, im Kampf um den Aufstieg ein gewichtiges Wort mitsprechen zu wollen, in die Spielzeit. Und hier konnte die Mannschaft die Übungsleiter immer wieder positiv überraschen. „Es war erstaunlich, zu sehen, wie das Team die Vorgaben der Trainer sehr konsequent auf dem Platz umgesetzt hat“, sagt Erkens.

Zudem habe sich eine Mannschaftsdynamik entwickelt, die er so nicht erwartet habe. Zwar habe es auch eine Phase gegeben, in der mit den Spielern Klartext gesprochen werden musste, da bei einigen die Konzentration nachgelassen zu haben schien. Doch auch daraus sei das Team gestärkt hervorgegangen und habe die gewünschte Reaktion gezeigt. Als positiv bewertet Erkens zudem die Tatsache, dass alle Akteure dem Verein die Treue gehalten haben.

„Wir haben vor der Saison gesagt, dass jeder Spieler sich seinen Platz in der Startelf erkämpfen muss und niemand gesetzt ist. Das haben alle akzeptiert. Auch das hat die Mannschaft nach vorne gebracht“, so der Coach.

Zudem hätte sich der Zugang der Routiniers Christian Urbanek und Andre Laarmanns positiv ausgewirkt. „Aber auch die A-Jugendlichen, die vor dieser und der vorherigen Saison zu uns gestoßen sind, haben sich toll ins Team integriert“, sagt der Übungsleiter. Er muss mit der Alemannia in der Qualifikationsrunde noch zwei Partien bestreiten. „Diese Begegnungen wollen wir unbedingt gewinnen. Gerade gegen den Kevelaerer SV haben wir dabei nach der verdienten Heimniederlage in der Hinserie noch etwas geradezurücken. Und dann geht es in die Aufstiegsrunde, wo wir ebenfalls unsere Duftmarke setzen wollen“, sagt Erkens.