Fußball-Niederrheinpokal : Zwei Kreis-Derbys in Runde eins

Die erste Runde im Niederrheinpokal wurde ausgelost. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kreis Kleve A-Kreisligist Alemannia Pfalzdorf erwartet Regionalligist SV Straelen. Bezirksligist SF Broekhuysen empfängt Oberligist 1. FC Kleve.

Farat Toku, ehemaliger Trainer der SG Wattenscheid 09, hatte aus Sicht des Fußball-Kreises Kleve/Geldern ein glückliches Händchen, als er am Mittwoch die Lose für den Niederrheinpokal zog. Denn in der ersten Runde, die am Mittwoch, 22. September, ausgetragen werden soll, gibt es zwei Kreis-Derbys. A-Ligist Alemannia Pfalzdorf erwartet den Regionalligisten SV Straelen und Bezirksligist SF Broekhuysen den Oberligisten 1. FC Kleve. Die Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter (gegen ETB SW Essen) und SGE Bedburg-Hau (gegen SC Düsseldorf-West) bestreiten Heimspiele gegen Oberligisten. Ein Freilos erwischten die Bezirksligisten Viktoria Goch, SV Walbeck und SV Rindern, die so die Chance haben, in Runde zwei eine Heimpartie gegen einen attraktiven Gegner zu erwischen.

„Der MSV Duisburg oder Rot-Weiss Essen wären mir als Gegner zwar noch lieber gewesen. Aber der SV Straelen ist natürlich auch ein gutes Los für uns. Diese Partie sollte wenigstens 300 Zuschauer anziehen“, sagte Jürgen Kamps, Vorsitzender von Alemannia Pfalzdorf. Auch Sebastian Clarke, Trainer der Sportfreunde Broekhuysen, freute sich über den Gegner 1. FC Kleve. „Ein Kreis-Derby gegen den 1. FC Kleve, das ist ein sehr schönes Los. Wir freuen uns schon jetzt sehr auf diese Begegnung“, sagt Clarke.

Bei der Auslosung befanden sich die Teams von der Dritten Liga bis zur Oberliga in Topf eins. Die Mannschaften von der Landesliga abwärts, die im Wettbewerb sind, im zweiten Topf. Somit war gewährleistet, dass die unterklassigen Teams attraktive Gegner in den Heimspielen haben würden – und sich diese Chance auch den Mannschaften in Runde zwei bietet, die ein Freilos haben.