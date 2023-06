Außerordentlicher Kreistag am Montag Fußball-Kreis Kleve/Geldern beendet Führungskrise

Der Fußball-Kreis Kleve/Geldern wird bei einem außerordentlichen Kreistag, der am kommenden Montag, 12. Juni, 19 Uhr, im Kreis-Sportheim in Kleve-Kellen, Mühlenstraße 1, beginnt, einen neuen Vorstand wählen. Das Treffen ist notwendig geworden, weil die drei Männer an der Spitze des Verbandes mittlerweile von ihren Ämtern zurückgetreten sind. Erst gab der Gelderner Gerd Möthe seinen Job als Geschäftsführer auf, weil er sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage sah, die umfangreiche Aufgabe zu bewältigen. Dann musste Kassenwart Ralf Rösen aus Wachtendonk aus privaten und gesundheitlichen Gründen passen. Schließlich trat auch der Gocher Edgar Borgmann, der seit 2016 an der Spitze des Kreises gestanden hat, zurück, da er „die notwendige Unterstützung“ vermisste.