Kleve : Sportgericht des Fußball-Kreises Kleve/Geldern sperrt Spieler für dreieinhalb Jahre

Der Kicker des SV Schottheide Frasselt hatte in der dritten Runde des Kreispokals bei der 1:5-Niederlage des Tabellenvierten der Gruppe eins der Kreisliga B in der Heimpartie gegen den Bezirksligisten FC Aldekerk einen am Boden liegenden Spieler des Kontrahenten in der 80. Minute in den Unterleib getreten und dafür die Rote Karte erhalten. Der FC-Akteur wurde durch den Tritt so schwer verletzt, dass er operiert werden musste. Das Kreis-Sportgericht wertete das Vergehen als einen besonders schweren Fall. Laut der Rechts- und Verfahrensordnung des Westdeutschen Fußball-Verbandes können Spieler bei besonders schweren Vergehen bis zu acht Jahre gesperrt werden.