Starke Nachwuchskicker Kreisauswahl setzt Ausrufezeichen

Die D-Junioren-Auswahl des Fußball-Kreises Kleve/Geldern hat beim Sichtungsturnier des Verbandes Niederrhein in der Sportschule Duisburg-Wedau eine überzeugende Leistung gezeigt. Die von Ferhat Ökce, der in der kommenden Saison Coach des A-Ligisten TSV Weeze wird, Dominik Huißmann und Georg Kreß trainierten Talente erreichten beim Turnier, an dem alle Kreise sowie die Teams der Nachwuchsleistungszentren von Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiss Essen und des MSV Duisburg teilnahmen, den zweiten Platz.