Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern : Klassenerhalt ist das Ziel der SGE Bedburg-Hau III

Trainer Björn Mende ist auch Vorsitzender der SGE Bedburg-Hau. Foto: SGE

Bedburg-Hau Die Mannschaft möchte in dieser Saison in der Gruppe eins eine gute Rolle spielen. Den ersten Punkt gab es bereits am vergangenen Sonntag.

Seit ihrem Aufstieg in die Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern im Jahr 2017 hat sich die SGE Bedburg-Hau III von Saison zu Saison tabellenmäßig stetig verbessert. Rang acht, sechs und dann fünf waren die jeweiligen Platzierungen der Mannschaft des 39-jährigen SGE-Trainers Björn Mende, der auch Vereinsvorsitzender ist und Co-Trainer Tobias Lamers an seiner Seite hat.

Nur in der abgebrochenen Spielzeit 2020/21 stand nach acht Partien der elfte Tabellenplatz zu Buche. Der Kader umfasst etwa 18 bis 20 Spieler für diese Saison in der Gruppe eins. „Aber von oben könnten noch einige Akteure dazu kommen“, sagt Björn Mende, der als erstes Saisonziel ausgibt, „ausreichend Mannschaften hinter sich zu lassen“.

Die zweikampfstarken Oleg Dederer und Patrick Moß, die beide zuletzt pausierten, sind wieder zum Team gestoßen. Dafür tritt Max Dußling, der ein Faible für American Football hat, ein bisschen kürzer. Mit der Trainingsbeteiligung ist Mende bislang sehr zufrieden, alle Spieler sind nach der Corona-Pause mit Lust und Begeisterung bei der Sache. „Wir haben eine eingespielte und eingeschworene Truppe, die bereit ist, viel zu investieren. Mit unserer Laufbereitschaft, unserem Einsatz und Willen wollen wir für jeden Gegner schwer zu schlagen sein. Qualitativ können wir auf jeden Fall in der Klasse mithalten“, sagt der 39-Jährige.

Zum Auftakt am vergangenen Sonntag gab es ein 1:1 im Heimspiel gegen Alemannia Pfalzdorf II. Stürmer Dominik Moß erzielte den SGE-Treffer. Moß sowie Robson Wirkom und Immanuel Dadson sind die drei Top-Torjäger im Team. Sie sind durchaus in der Lage, die Spielzeit mit einer zweistelligen Toranzahl zu beenden.