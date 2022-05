Aufstiegsrunde Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Kevelaerer SV nach Arbeitssieg weiter auf Platz zwei

Kreis Kleve Das Team von Trainer Patrick Znak gewinnt 3:2 beim TSV Nieukerk. GW Vernum bezwingt den SV Grieth mit 7:3. SG Kessel/Ho-Ha erkämpft in Unterzahl ein 1:1 gegen Union Wetten.

Der Kevelaerer SV schaffte in der Aufstiegsrunde der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern einen hart erkämpften 3:2 (2:1)-Sieg beim TSV Nieukerk. Dass Tabellenführer SV Sevelen in der Top-Partie Alemannia Pfalzdorf bezwang, spielte dem KSV zusätzlich in die Karten. Er steht nun mit drei Punkten Vorsprung vor Pfalzdorf auf dem zweiten Aufstiegsplatz.