Die Tipps für das Wochenende Diese Fußball-Spiele sollten Sie im Blick haben

TSV Weeze – FC Aldekerk (Sonntag, 15 Uhr) Mit je vier Punkten sind die beiden Bezirksliga-Absteiger gut in die neue Saison gestartet. Sie haben in der Kreisliga A Kleve/Geldern auch nicht die Ambitionen, die direkte Rückkehr in die höhere Klasse zu schaffen. In erster Linie geht es für die Trainer Ferhat Ökce (TSV Weeze) und Marc Kersjes (FC Aldekerk) darum, dass sich ihre Mannschaften nach einer Saison mit vielen Rückschlägen finden und wieder richtig Spaß am Fußball haben. In der vergangenen Spielzeit gewann der TSV beide Duelle. Dem 2:1 in Aldekerk ließ er ein 4:0 vor eigenem Publikum folgen. Dass die Partie diesmal wieder so eine klare Angelegenheit wird, scheint ausgeschlossen zu sein. Die Zuschauer dürfen sich auf ein Duell auf Augenhöhe freuen.