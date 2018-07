Fußball: Hö.-Nie.

Fußball : Pokalsieger Hö.-Nie. sucht Torwart

Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kalkar Beim Stadtpokal auf der Platzanlage der SV Hö.-Nie. setzten sich die Hausherren vor Sturm Wissel durch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Helmus

Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter blickt auf ein erfolgreiches Vorbereitungswochenende zurück: Am Freitagabend schossen die Bullen die Kickers Obertshausen mit 8:0 ab, Samstag holten sie daheim den Stadtpokal und am Sonntag setzten sich die Schwarz-Gelben mit 4:2 im Testspiel beim Bezirksligisen SV Rot-Weiß Deuten durch.

Der Stadtpokal lockte am Samstag bei freiem Eintritt einige Zuschauer an die Düffelsmühle. Fünf Teams nahmen teil: Gastgeber Hö.-Nie., SuS Kalkar, DJK Appeldorn, Sturm Wissel und der SV Grieth. Hö.-Nie. konnte alle vier Partien für sich entscheiden und holte damit den Kalkarer Stadtpokal vor Sturm Wissel, die sich nur den Bullen mit 1:3 geschlagen geben mussten. Rang drei teilten sich punkt- und torgleich die Mannschaften aus Kalkar und Grieth, Platz fünf belegte DJK Appeldorn.

Erfolgreich verliefen für Hö.-Nie. auch die beiden Testspiele: Am Freitag schoss man in drei Mal 25 Minuten acht Tore gegen die FC Kickers Obertshausen um den langjährigen Klever Fabian Buttgereit. Schwieriger wurde es zum Abschluss eines kräftezehrenden Wochenendes gegen den Bezirksligisten SV Rot-Weiß Deuten: Gastspieler Fabian Simon brachte die Bullen im ersten Durchgang in Führung. Nach zwei Gegentoren zwischen Pause und Minute 51 – jeweils nach einem Abwehrfehler – glich Neuzugang Pierre Wetzels als Mittelstürmer für Hö.-Nie. aus, und erzielte nach dem 3:2 durch Mevlüt Celik auch den Treffer zum 4:2-Endstand.

SV-Trainer Georg Mewes war am Sonntagabend „froh, dass das Wochenende vorbei ist. Das war sauanstrengend.“ Sein Team, das vor allem in der Verteidigung noch auf einige Urlauber verzichten musste, lobte der Coach für eine starke Einsatzbereitschaft. Die erste Elf nehme Form an: Dreh- und Angelpunkt sei der routinierte Neuzugang Edin Husic auf der Sechser-Position, so Mewes. Auch Neuzugänge wie Pierre Wetzels oder Robin von Radecke, der gegen Deuten über außen drei der vier Tore vorbereitete, hätten bisher einen starken Eindruck hinterlassen. „Verstärkung suchen wir noch auf der Torwartposition. Die können sich bei mir melden“, sagt Mewes, und zwar unter 0170-5444854.

Auch für die Jugendabteilung sucht Hö.-Nie. noch Verstärkung. Um die Junioren zu stärken, sind die Schwarz-Gelben kürzlich eine Spielgemeinschaft mit dem SV Rees für die D-Jugend eingegangen. „Beide Vereine verlieren immer wieder Spieler an Vereine wie den 1. FC Bocholt oder den 1. FC Kleve. Durch den Zusammenschluss kann allen Spielern ermöglicht werden, mit gleichstarken Spielern zusammenzuspielen“, sagt Mario van Bebber, 1. Vorsitzender der Schwarz-Gelben.