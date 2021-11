Fußball-Landesliga : Frostige Zeiten bei der SV Hönnepel-Niedermörmter

Trainer Sven Schützek kritisierte seine Mannschaft zuletzt nach der 0:2-Niederlage im Heimspiel gegen den SV Scherpenberg hart. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Sportlich läuft es beim Fußball-Landesligisten nicht. Dann waren die Duschen auch noch einige Tage kalt. Nicht nur deshalb bereitet der Zustand der Anlage Sorge. Nun hofft der Klub auf Fördermittel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Am Freitagabend war Sven Schützek es endgültig leid. Der Trainer des Fußball-Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter ging hart mit seinem Team ins Gericht – und kritisierte die Stadt Kalkar. Die SV Hö.-Nie. hatte abermals verloren, bei der 0:2-Heimniederlage gegen den SV Scherpenberg waren die Schwarz-Gelben ohne Chance. Das Team um Torjäger und Kapitän Marvin Ellmann steht dadurch nicht nur weiter auf einem Abstiegsplatz. Der Abstand zum rettenden zehnten Rang beträgt jetzt auch schon vier Punkte. Nach einem kurzen Zwischenhoch zeigt die Formkurve wieder nach unten. Immer wieder leistet sich die Mannschaft unerklärliche Fehler, insbesondere im Defensivverbund.

Sven Schützek wurde deutlich: Wenn sich die Einstellung seiner Kicker nicht zügig bessert, sei die Klasse kaum zu halten. Die erste Halbzeit gegen Scherpenberg sei „katastrophal“ gewesen. „Ich habe bei allen Leistungsträgern Ausfälle gesehen. Wir sind an einem Punkt, an dem man das Kind beim Namen nennen muss. Ich habe auch keine Lust mehr, überall zu hören, was für eine gute Mannschaft ich habe. Wer es nicht auf dem Platz zeigt, ist ein Papiertiger“, so Schützek. Dabei stehen etwa mit Marvin Ellmann, Stefan Kapuscinski oder Maik Noldes Akteure im Kader, die in ihrer Laufbahn auch schon in der Oberliga aufgelaufen sind.

Info Das rettende Ufer ist vier Punkte entfernt Überblick Aktuell steht das Team von Trainer Sven Schützek in der Landesliga auf dem ersten Abstiegsplatz. Das rettende Ufer ist mittlerweile vier Punkte entfernt. Ausblick Am kommenden Sonntag, 15 Uhr, ist die SV Hö.-Nie. zum Abschluss der Hinrunde bei den VSF Amern zu Gast. Es folgt am Mittwoch, 17. November, 19.30 Uhr die Partie im Achtelfinale des Kreispokals beim Bezirksligisten FC Aldekerk.

Der Trainer steht bei der SV Hö.-Nie. noch nicht zur Debatte. „Wir haben vereinbart, dass wir uns nach der Hinrunde hinsetzen und gemeinsam schauen, wie es weitergeht“, sagt Max Awater, Kassierer im Vorstand des Vereins. Über Jahre hinweg ging es unruhig zu beim Landesliga-Klub – insbesondere in der Spielzeit 2019/2020. Damals hatten mehrere Akteure den Klub während der Saison nach Querelen verlassen. Zudem trat Sportchef Georg Kreß zurück, Trainer Thomas von Kucz­kowski musste gehen. Für ihn kam Sven Schützek Anfang des vergangenen Jahres. Seitdem herrscht Ruhe beim Oberliga-Meister der Saison 2013/2014, der trotzdem wie in den Spielzeiten zuvor um den Klassenerhalt kämpfen muss.

Doch nicht nur sportlich verlief die Saison bislang äußerst holprig für die Schwarz-Gelben. Die Platzanlage bereitet ebenfalls Sorgen – und das schon seit geraumer Zeit. Auch wenn der Verein vor Jahren noch im großen Stil mit der dörflichen Idylle („Hier bebt der Acker“) rund um den Klub geworben hat, gilt es als offenes Geheimnis, dass der Rasen spätestens im Herbst eben auch einem Acker gleicht. Nun gab es erneut Probleme, allerdings im sanitären Bereich. Einige Tage floss im Platzhaus und in den Duschen kein warmes Wasser. Trainer Sven Schützek zeigte sich erzürnt über den Missstand.

„Die ganze Trainingswoche war katastrophal. Es ist doch nicht tragbar, dass es kein warmes Wasser in den Duschen gibt“, sagte Sven Schützek. Wie die Stadt Kalkar auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, sei der Gas-Tank auf der Platzanlage leer gewesen. Es wäre Aufgabe des Klubs gewesen, rechtzeitig Gas nachzubestellen, so Pressesprecher Harald Münzner. „Dies haben dann auch die Kollegen übernommen. Das Gas wurde geliefert, warmes Wasser lief jedoch nicht. Die Firma hat, beauftragt von der Stadt, sofort geprüft und einen Riss in einem Teil festgestellt, bedingt wohl durch die längere Zeit der Nichtnutzung. Dieses Ersatzteil wurde umgehend bestellt“, so der Stadtsprecher. Das aber dauerte einige Tage. Am Dienstagmittag folgte dann Grünes Licht: Die defekte Membran wurde ausgetauscht, es fließt wieder warmes Wasser auf der Platzanlage im Kalkarer Ortsteil.

Allerdings ist die SV Hö.-Nie. ohnehin drauf und dran, die Anlage für die Zukunft zu rüsten. Dafür soll ein neues Klubhaus her. Auch die Berufsgenossenschaft habe vor Ort bereits Mängel festgestellt, so Max Awater. Schließlich ist die Anlage in die Jahre gekommen. So gibt es den Plan, ein neues Gebäude gegenüber des alten zu errichten, in dem etwa die Umkleiden und Toiletten untergebracht werden könnten. Im bestehenden Klubhaus soll weiterhin die Gastronomie untergebracht sein.