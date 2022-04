Fußball-Regionalliga der Frauen : VfR Warbeyen kehrt in die Erfolgsspur zurück

VfR Warbeyen kehrt in die Erfolgsspur zurück

Sandra Wegerich (am Ball) erzielte zwei Treffer. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi überzeugt beim 4:0 im Heimspiel gegen die Sportfreunde Siegen und verbessert sich auf Platz acht.

Der VfR Warbeyen ist in der Fußball-Regionalliga der Frauen nach zwei Niederlagen in die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat dabei ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit 4:0 (3:0) bezwang das Team von Trainer Sandro Scuderi die Sportfreunde Siegen in der Klever Eroglu-Arena. Durch den Sieg überholte der VfR den Tabellennachbarn und rückte auf Platz acht vor.