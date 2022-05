Fußball: Frauen des VfR Warbeyen surfen weiter auf der Erfolgswelle​

Kleve Der Regionalligist hat sein letztes Heimspiel gewonnen. Das Team setzt sich mit 2:1 gegen die SGS Essen II durch. Am Sonntag ist die Mannschaft beim Tabellenzehnten Vorwärts Spoho Köln zu Gast.

In der Frauenfußball-Regionalliga hat der VfR Warbeyen sein letztes Heimspiel gewonnen. Das Team von Sandro Scuderi siegte mit 2:1 (2:0) über die zweite Mannschaft von SGS Essen und verbesserte sich dadurch auf Tabellenplatz sieben. Das Hinspiel in Essen hatte der VfR Anfang Dezember fulminant mit 2:5 für sich entschieden.

Auf heimischem Rasen in der Klever Eroglu-Arena gestaltete der Gastgeber das Spiel von Anfang an dominant, erspielte sich Chance um Chance. In der 26. Minute war es dann soweit. Mit ihrem elften Saisontreffer gelang VfR-Toptorjägerin Sandra Wegerich das 1:0. Neun Minuten später baute ihre Sturmpartnerin Hanna Hamdi den Vorsprung aus. Einige weitere Hochkaräter ließ der VfR in Halbzeit eins aus. „Essen war mit dem 0:2 noch gut bedient. Wir haben das Spiel von der ersten Minute an dominiert und nach hinten raus gar nichts zugelassen“, sagte Scuderi.