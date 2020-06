Fußball : Erstklassige Verstärkung für den VfR Warbeyen

Paulina Dallmann (links) und Sandra Starmanns wurden am Donnerstag als Neuzugänge vorgestellt. Zudem kommt Jule Dallmann, die verhindert war. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Ein Trio mit Erstliga-Erfahrung kommt zu den Kämpferherzen. Die Zwillinge Jule und Pauline Dallmann sowie Sandra Starmanns wechseln zum VfR Warbeyen, der seit Mittwochabend die Gewissheit hat, dass er Regionalligist ist.

Der VfR Warbeyen wird das Abenteuer Fußball-Regionalliga der Frauen mit erheblicher Verstärkung angehen. Der Aufsteiger kann drei Neuzugänge mit Erstliga-Erfahrung präsentieren. Sandra Starmanns (29 Jahre) und Pauline Dallmann (22) wechseln vom aktuellen Zweitligisten Borussia Mönchengladbach, mit dem sie in der Saison 2018/2019 noch in der höchsten deutschen Klasse gespielt haben, zum VfR. Zudem kommt Jule Dallmann, Zwillingsschwester von Pauline, vom aktuellen Erstligisten SGS Essen zu den Kämpferherzen, dem Talentförderzentrum im Frauen- und Mädchenfußball, bei dem der VfR Warbeyen und der 1. FC Kleve in einem Boot sitzen.