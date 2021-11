Fußball-Landesliga : Die Bilanz stimmt bei der SGE Bedburg-Hau

Der bisherige Höhepunkt war für die SGE Bedburg-Hau, hier Leon Claaßen (am Ball), der Pokal-Auftritt gegen Uerdingen vor großer Kulisse. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Die Mannschaft ist auf dem besten Weg zum Ziel Klassenerhalt, auch wenn es immer wieder personelle Probleme gab. Eine taktische Umstellung sorgte dafür, dass es nach holprigem Start immer besser lief.

Von Joachim Schwenk

Die SGE Bedburg-Hau hat allen Grund, mit ihrem Abschneiden in der Hinrunde zufrieden zu sein. Der Fußball-Landesligist ist auf dem besten Weg, sein Ziel zu erreichen, den Klassenerhalt so schnell wie möglich unter Dach und Fach zu bringen. Die SGE steht nach der Hälfte der Saison mit 22 Punkten auf dem siebten Rang und hat einen schon recht komfortablen Vorsprung von elf Zählern vor den Abstiegsplätzen. Kein Wunder, dass Trainer Sebastian Kaul kurz und knapp feststellt: „Die Hinrunde war ein Erfolg für uns.“

Eine Selbstverständlichkeit ist es nicht, dass der Coach diese Aussage treffen darf. Schließlich musste die SGE gerade in personeller Hinsicht immer wieder Rückschläge verkraften. Wichtige Offensivkräfte wie Robin Deckers, der erst gesperrt und dann verletzt war, und Falko Kersten mussten zeitweise ersetzt werden. In der Defensive musste Sebastian Kaul schon nach kurzer Zeit ohne Marvin Kresimon planen, der ein Auslandssemster gestartet hat.

Info Zwei Highlights im Niederrheinpokal Erlebnis So erfreulich das Abschneiden der SGE Bedburg-Hau in der Meisterschaft auch ist, die Highlights in der Hinrunde waren für ihn die Auftritte seiner Mannschaft im Niederrheinpokal. Die SGE schaltete in der ersten Runde den Oberligisten SC Düsseldorf-West im Elfmeterschießen aus und verlor in Runde zwei vor knapp 1000 Zuschauern im Klever Stadion am Bresserberg gegen Regionalligist KFC Uerdingen erst mit 1:4 nach Verlängerung. „Vor allem das Spiel gegen Uerdingen vor einer so großen Kulisse war für uns ein tolles Erlebnis“, sagt Kaul.

Hinzu kam, dass Sebastian van Brakel, Neuzugang vom Oberligisten 1. FC Kleve, sich erwartungsgemäß erst nach und nach zu einer festen Größe in der Mannschaft entwickelt hat. Der routinierte Abwehrspieler, der auch Co-Trainer der SGE ist, hat immer noch mit den Folgen eines im Februar 2020 erlittenen Risses der Patellasehne zu kämpfen. „Sebastian van Brakel ist zwar immer noch nicht bei hundert Prozent, hat aber trotzdem schon bewiesen, dass er die erhoffte große Verstärkung für uns ist“, sagt Sebastian Kaul.

All dies waren unter anderem Gründe dafür, dass es zunächst nicht so rund bei der SGE lief. Die Mannschaft hatte nach sechs Partien erst acht Punkte auf dem Konto und nur einen Zähler Vorsprung vor den Rängen, die hinunter in die Bezirksliga führen. Eine Systemumstellung brachte sie dann in die Spur. „Wir haben bei der Taktik einen defensiveren Ansatz gewählt, weil wir bei der Abwehrarbeit zu anfällig waren“, sagt Kaul. Die SGE hatte bis dahin 15 Gegentreffer kassiert, nur fünf kamen in den folgenden sieben Begegnungen hinzu. Der Landesligist musste in dieser Zeit nur noch eine Niederlage beim 0:2 gegen den souveränen Spitzenreiter SV Sonsbeck einstecken und holte 14 von 21 möglichen Punkten.

Das sorgt dafür, dass die SGE Bedburg-Hau relativ entspannt auf den zweiten Teil der Saison blicken kann. Doch Kaul warnt zugleich davor, sich seiner Sache schon zu sicher zu sein. „Dafür ist die Liga viel zu ausgeglichen. Zudem haben wir in den verbleibenden beiden Partien bis zur Winterpause noch schwere Aufgaben vor uns“, sagt der Trainer. Gegner sind der PSV Wesel und der SV Scherpenberg, die in der Tabelle vor der SGE stehen. „Wir müssen sehen, dass wir auch in diesen Spielen punkten, damit wir wirklich relativ gelassen in die Pause gehen können“, so Kaul.

Gut drei Monate bis Anfang März wird der Spielbetrieb dann ruhen. Eine Auszeit, die für Sebastian Kaul gerade auch angesichts der dramatischen Entwicklung bei den Corona-Infektionen genau zur richtigen Zeit kommt. „Ich habe mittlerweile sogar die Sorge, dass die Saison wieder unterbrochen werden muss. Und die Frage ist, wie künftig bei Spielen oder beim Training die 2G-Regel kontrolliert wird, die ja jetzt gilt. Das könnte ein großer Aufwand für die Vereine werden“, sagt Kaul. In seinem Team sei die Impfquote sehr hoch, gut 95 Prozent des Teams seien geimpft. „Wir könnten den Trainings- und Spielbetrieb somit fortsetzen. Und die Spieler, die bislang nicht geimpft sind, die sind dann eben außen vor“, sagt Kaul.