Fußball : Trainer Horsmann nimmt beim SV Grieth die Spieler in die Pflicht

Trainer Sascha Horsmann ist von den letzten Leistungen des SV Grieth enttäuscht. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Die Mannschaft musste sich in der Kreisliga B zuletzt mit zwei Unentschieden gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte begnügen und büßte Platz zwei ein. Am Mittwoch steht das Nachholspiel gegen den Drittletzten SV Bedburg-Hau an.

Der SV Grieth hat in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga B nach der Winterpause keinen guten Start erwischt. Der Aufstiegskandidat musste sich gegen Alemannia Pfalzdorf II (3:3) und den BV Kellen (1:1) jeweils mit einem Punkt begnügen. Die Folge: Er büßte Platz zwei an den SV Schottheide-Frasselt ein. Trainer Sascha Horsmann ist enttäuscht von den beiden Auftritten seines Personals gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte. „Die Partie in Pfalzdorf dürfen wir nach 2:0- und 3:1-Führung nicht mehr aus der Hand geben. Meine Vorgaben wurden nicht umgesetzt. Ich frage mich, ob die Mannschaft überhaupt aufsteigen will. Jetzt appelliere ich an die Einstellung meiner Spieler, die in der Hinrunde ja noch gezeigt haben, wie es geht““, sagte er.

Ob der Appell fruchtet, wird sich am heutigen Mittwoch herausstellen, wenn es erneut gegen ein Team aus den unteren Tabellengefilden geht. Der SV Grieth empfängt um 19.30 Uhr den Drittletzten SV Bedburg-Hau. Der Gastgeber muss den gesperrten Michael Schraven ersetzen. „Wir müssen den Hebel umlegen. Ich erwarte eine konzentrierte Leistung, obwohl mir nicht die beste Elf zur Verfügung steht“, sagt Horsmann.

Der unangefochtene Spitzenreiter TuS Kranenburg empfängt am heutigen Mittwoch den SV Rindern II, der nach dem Verlust wichtiger Akteure im Herbst jetzt jeden Spieltag versuchen muss, eine schlagkräftige Mannschaft aufs Feld zu schicken, um nicht in akute Abstiegsgefahr zu geraten. Da parallel das erste Team der Gäste, das souverän an der Spitze der Kreisliga A steht, im Einsatz ist, wird es von dort wohl keine Verstärkung geben.