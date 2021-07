Fußball-Regionalliga der Frauen : VfR Warbeyen verpflichtet drei Neuzugänge

Kleve Torhüterin Eva Brouwer, Abwehrspielerin Julia Koj und Angreiferin Carolin Mooren wechseln zum VfR. Der Kader für die am 29. August beginnende Saison steht damit.

Der VfR Warbeyen ist für die neue Saison in der Fußball-Regionalliga der Frauen gerüstet. Die Vorbereitung für die am Sonntag, 29. August, mit der Partie beim SV Budberg beginnende Spielzeit ist längst angelaufen, die Personalplanung abgeschlossen. Drei Neuzugänge hat der VfR verpflichtet. Torhüterin Eva Brouwer (17 Jahre), Abwehrspielerin Julia Koj (26) und Angreiferin Carolin Mooren (26) verstärken die Schwarz-Weißen. „Das sind Spielerinnen, die wir bereits seit längerer Zeit im Auge gehabt haben. Sie sind gezielte Verstärkungen für unseren jungen Kader – und passen auch menschlich ins Team“, sagt Kaderplaner Sven Rickes. Die Verpflichtungen waren notwendig geworden, da in Danisha Bruins (Laufbahnende), Nadine Haan (Umzug) und Julia Hülsken (Kreuzbandriss) drei Kräfte fehlen werden.

Carolin Mooren kommt ursprünglich aus Kleve, hatte in den vergangenen Jahren aber sportlich pausiert. Obwohl sie dem VfR Warbeyen gegenüber erklärt hatte, noch mit Fitnessproblemen zu kämpfen, wurde sie sofort wichtiger Bestandteil des Aufgebots. „Im Training hat sie uns alle überrascht. Sie hat sich sofort in den Kader gespielt und ist auch wegen ihrer ganzen Ausstrahlung bereits eine feste Größe“, sagt Rickes. Carolin Mooren war bis 2016 beim SC Bad Neuenahr aktiv.

Eva Brouwer wiederum soll Druck auf die etablierten Torhüterinnen ausüben. Die Niederländerin gilt als großes Talent. Vor zwei Jahren war die 17-Jährige bereits bei einem Sichtungstraining in Kleve, nun ist der Wechsel perfekt. Da der Frauenfußball im Nachbarland längst nicht so professionell sei wie in Deutschland, habe sich der Wechsel angeboten, so die Torhüterin. „Ich will schnell die Sprache lernen, um noch besser mit meinen Mannschaftskolleginnen kommunizieren zu können und mich auch als Fußballerin weiterzuentwickeln“, sagt Eva Brouwer.