Fußball : Der BV Kellen hat jetzt genügend Alternativen

BV-Trainer André Hoedemaker: „Wir wollen die Spitzenteams ein wenig ärgern.“ Foto: FuPa

Kleve Die Mannschaft von Trainer André Hoedemaker steht in der Gruppe eins der Kreisliga B überraschend auf dem dritten Tabellenplatz. Die Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern stimmt.

Auch André Hoedemaker, Coach des BV DJK Kellen, sagt das Sprüchlein auf, das Übungsleiter so gerne benutzen, wenn sie mit ihrer Mannschaft einen guten Start in eine Saison erwischt haben. Der BV steht in der jetzt für wenigstens einen Monat unterbrochenen Fußball-Spielzeit in der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern nach acht Begegnungen auf dem dritten Platz. „Das ist aber nur eine schöne Momentaufnahme. Mal sehen, wohin die Reise geht“, sagt André Hoedemaker. 17 Punkte hat sein Team bei einem Torverhältnis von 32:15 gesammelt.

Fünf Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage gab es für die Mannschaft bei ihren bisherigen Auftritten. Es wäre sogar noch mehr drin gewesen. Beim 4:4 beim Tabellenzweiten SGE Bedburg-Hau II kassierten die Vereinigten den Ausgleich erst in der letzten Minute. Beim 3:5 beim SuS Kalkar lag das Team von Hoedemaker bis zur 75. Minute mit 3:1 in Führung. Das gute Abschneiden hat für den Übungsleiter unter anderem einen Grund. „In der vergangenen Saison musste ich immer improvisieren. Jetzt steht mir ein größerer Kader zur Verfügung. Ich habe somit mehr Alternativen. Und die Mannschaft bildet eine große Einheit“, sagt der 40-jährige Hoedemaker, der in seiner dritten Spielzeit beim BV ist.

Kurz vor dem Ende der Hinrunde 2019 stießen etliche Akteure des Ligarivalen SV Rindern II zum BV DJK Kellen, der sich dann damals von der Abstiegszone absetzen konnte. „Nun haben wir eine passende Mischung von erfahrenen und jungen Spielern. Die Trainingsbeteiligung ist gut. Alle ziehen mit. Unser Saisonziel ist, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Bis jetzt sieht es in dieser Hinsicht ganz gut aus. Außerdem wollen wir die Spitzenteams der Liga ein wenig ärgern“, so Hoedemaker, der jetzt mit seiner Mannschaft so lange wie möglich oben mitmischen will. Ein möglicher Aufstieg ist dabei überhaupt kein Thema