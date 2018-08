Fußball: Das Duell des SV Hö.-Nie. beim SV Sonsbeck

Fußball-Landesliga:Torlos bleibt die Partie des SV Hö.-Nie. beim SV Sonsbeck. Hönnepels Trainer Georg Mewes reicht der Punkt.

Mit einem torlosen Unentschieden trennten sich der SV Sonsbeck und der SV Hönnepel-Niedermörmter am 2. Spieltag in der Fußball-Landesliga. Mit dem Ergebnis können beide Mannschaften leben, denn sie bleiben beide ungeschlagen sowie jeweils ohne Gegentor und haben erst einmal vier Zähler auf Ihrer Habenseite.

Die 380 Zuschauer waren gekommen, um einen spannendes Nachbarschaftsduell zu sehen. Denn beide Teams starteten überraschend mit einem 2:0-Erfolg in die Saison. Es gab im Willy-Lemkens-Sportpark ein Wiedersehen einiger Ex-Spieler. So standen bei den Rot-Weißen mit Kai Robin Schneider und Tim Weichelt zwei Ex-Hönie Akteure in der Startelf. Adis Dedic saß auf Ersatzbank. Auf der anderen Seite standen mit Lukas Weiß und Marcel Schütze zwei ehemalige Sonsbecker von Beginn an auf dem Feld. Jonas Vengels und Sascha Tenbruck blieben nur die Zuschauerrolle. Des weiteren war auch ein WDR Team zu Gast, die eine Reportage über den Flüchtling und Hö.-Nie.-Spieler Elidon Bilali drehten. Der Neuzugang vom A-Ligisten Amisia Rhein kam jedoch nicht zum Einsatz.

Im Vergleich zur Vorwoche schickte SVS-Trainer Thomas von Kuczkowski dieselbe Startelf auf den Platz. Sein Gegenüber Schorsch Mewes nahm zwei Änderungen vor. Anstatt Kai Hanysek stand Pascal Königs zwischen den Pfosten. Im Sturm durfte der Doppeltorschütze Murat Kara anstelle von Mevlüt Furkan Celik wirbeln. Wer sich auf viele Strafraumszenen und zahlreiche Tore einstellte wurde enttäuscht. Sonsbeck aber auch Hö.-Nie. wirkten zu Beginn sehr verhalten. Keiner wollte den ersten Fehler machen. Beide Teams ließen den Ball immer wieder in den eigenen Reihen laufen ohne einen Risikopass zu spielen. Somit konnten sich beide Mannschaften auch kaum zwingende Torchancen erspielen. Die einzige gute Möglichkeit vergab Hönnepels Prince Kimbakidila (20.), der am gut parierenden Tim Weichelt scheiterte. Es dauerte bis zur 67. Minute ehe die Rot-Weißen durch Robin Schoofs die erste Großchance hatte. Anschließend kam mehr Bewegung in die Partie. Edin Husic’s Distanzschuss verfehlte das Sonsbecker Tor nur um Haaresbreite (76.). Auf der Gegenseite scheiterte Max Fuchs an Königs (79.). Einziger Wermutstropfen aus Sonsbecker Sicht war die Gelb-Rote Karte für Lewis Brempong, der wegen einem wiederholten Foulspiel frühzeitig Duschen musste. Aber auch in Überzahl schafften die Gäste nicht mehr das Spiel für sich zu entscheiden. Sonsbecks Trainer von Kuczkowski sagte nach dem Duell: „Wir haben einige Dinge - wie zum Beispiel die Defensivarbeit - richtig gut gemacht. Insgesamt fehlte uns aber die Aggressivität und die Durchschlagskraft in der Offensive sowie den Mut, auch mal einen Risikopass zu spielen“, meinte Kucze.