Fußball: BV Sturm Wissel

Fußball : Schacht: „Die Mannschaft ist intakt“

Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Fußball-Kreisliga A: Der BV Sturm Wissel will in der Offensive effektiver werden. Maximilian Janssen soll Robin Deckers ersetzen.

Im ersten Jahr als Trainer des BV Sturm Wissel führte Trainer Marco Schacht sein Team in der abgelaufenen Saison auf den siebten Tabellenplatz der Kreisliga A. Mit zehn Siegen bei neun Unentschieden und neun Niederlagen konnten sich die Wisseler von Beginn an aus dem Abstiegskampf heraushalten. „Wir haben unser Ziel, den Klassenerhalt so früh wie möglich zu sichern, erreicht. Die Mannschaft hat sich weiterentwickelt und letztendlich haben wir eine gute Saison gespielt“, resümiert Schacht zurückblickend. Dennoch ist er, wie wohl alle Fußballehrer, nicht ganz zufrieden. „Die Vorrunde war schon ok. Aber eigentlich hatte ich mir von der Rückrunde schon etwas mehr erwartet. Dennoch haben wir uns trotz des Verletzungspechs auch in der zweiten Saisonhälfte gut geschlagen.“

In der anstehenden Spielzeit gilt es für Schacht und sein Trainerteam auch darum, den Abgang von Robin Deckers, er wechselt zum Bezirksligisten SGE Bedburg-Hau, zu kompensieren.

Doch auch dieser Aufgabe sieht Schacht optimistisch entgegen. „Die Mannschaft ist intakt. Das hat sie in der ganzen abgelaufenen Spielzeit gezeigt, in der wir immer wieder verletzungsbedingte Ausfälle kompensiert werden mussten. Und nun gilt es halt für alle darum, noch etwas mehr zu geben.“

Ein Manko in der abgelaufenen Spielzeit sieht der Trainer in der mangelnden Chancenauswertung seines Teams.



„Hier müssen wir unbedingt effektiver werden und auch cleverer vor dem gegnerischen Tor agieren. Wir haben in der vergangenen Saison zu viele Punkte liegen lassen, weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben.“ Abhilfe verspricht sich Schacht gerade in diesem Bereich von Neuzugang Maximilian Janssen. Der 21-jährige Stürmer nimmt den entgegengesetzten Weg von Robin Deckers und wechselt von der SGE nach Wissel. Immerhin gingen in der abgelaufenen Bezirksligasaison 15 Treffer auf das Konto des Nachwuchstalentes. Auch von den weiteren Neuzugängen Lars Joosten (DJK Appeldorn) und Leon-Carl Seegers (TuS Haffen-Mehr A-Jugend) erhofft sich der Wisseler Übungsleiter neue Impulse. Zumal alle drei auf eine eingespielte Mannschaft treffen.

Für die kommende Spielzeit erwartet der Trainer, dass sich die junge Mannschaft weiterentwickelt und besser als in der abgelaufenen Spielzeit wird. „Das haben die Jungs selbst so formuliert. Für uns Trainer ist es natürlich schön zu hören, dass die Mannschaft den Willen hat weiter an sich zu arbeiten und sich verbessern zu wollen. Nun muss das Team auch die nötige Disziplin aufbringen, um dem Vorhaben auch Taten folgen zu lassen. Und sie werden sich daran messen lassen müssen.“

Die Liga schätzt Schacht als noch ausgeglichener als in der Vorsaison ein. „Rindern und Kevelaer waren das Maß aller Dinge. Dahinter waren viele Teams auf Augenhöhe. Wir wollen oben mitmischen, um die tolle Unterstützung unserer Fans und des Gesamtvereins zu belohnen“, ergänzt der 47-jährige Übungsleiter.