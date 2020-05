Fußball : Viktoria Goch ist noch nicht in der Pause

Goch Der Bezirksligist trainiert jetzt wieder in kleinen Gruppen. Das war auch Wunsch der Spieler. „So haben wir noch eine Art Abschluss der Saison, bevor wir Mitte Juni in die Sommerpause gehen“, sagt Coach Daniel Beine.

Viktoria Goch hat sich noch nicht in die Sommerpause verabschiedet, auch wenn es so gut wie keinen Zweifel mehr daran gibt, dass die Saison 2019/2020 vorbei ist. Trainer Daniel Beine absolviert mit dem Personal des Fußball-Bezirksligisten seit kurzer Zeit wieder Übungseinheiten in kleineren Gruppen auf dem Rasen. Das hatte sich auch die Mannschaft so gewünscht. „Denn die Jungs sind froh, sich wieder in kleineren Gruppen zu sehen und auf dem Platz bewegen zu dürfen, auch wenn das, was wir derzeit machen, mit einem normalen Fußball-Training nicht so viel zu tun hat. Dafür fehlen Zweikämpfe und ein Spielchen“, sagt Beine.