Fußball : Adis Dedic ist der erste Neuzugang von Viktoria Goch

Adis Dedic kommt vom SV Hönnepel-Niedermörmter. Foto: FuPa

Goch Der Mittelfeldakteur kommt von der SV Hönnepel-Niedermörmter zum Fußball-Bezirksligisten. Die Mannschaft von Trainer Daniel Beine bestreitet am heutigen Donnerstag das Nachholspiel beim GSV Moers.

Von Frank Gipmann

Zwei kurzfristige Absagen standen der Pflichtspiel-Premiere von Daniel Beine als Trainer des Fußball-Bezirksligisten Viktoria Goch bisher im Wege, die am heutigen Donnerstag, 20 Uhr, beim GSV Moers endlich erfolgen soll. Die Aktivitäten des Teams konzentrierten sich somit zuletzt zwangsläufig auf den Trainingsplatz. Parallel wurden die Personalplanungen für die kommende Spielzeit vorangetrieben. Dann will die Viktoria, die spätestens bis 2022 den Aufstieg in die Landesliga schaffen will, in der aktuellen Klasse schon oben mitmischen.

Dabei soll ab dem Sommer der 22-jährige Adis Dedic mithelfen, der derzeit noch für den Landesligisten SV Hönnepel/Niedermörmter aufläuft. „Damit bekommen wir einen talentierten Spieler, der neben technischen Fertigkeiten eine starke Mentalität mitbringt“, sagt Daniel Beine über den ersten Neuzugang für die kommende Saison. Dedic kann im Mittelfeld auf sämtlichen Positionen spielen. Er kam in dieser Saison auf acht Einsätze für die SV Hö.-Nie., für die er in der Saison 2016/17 auch in einer Oberliga-Partie aktiv war. Von 2017 bis 2019 trug er das Trikot des SV Sonsbeck. Über mehr Spielpraxis soll ihm nun in Goch der Durchbruch gelingen. Mit Marius Alt und Nils Rix haben zudem zwei weitere Akteure des aktuellen Kaders dem Bezirksligisten ihre Zusage gegeben.