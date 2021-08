Fußball-Bezirksliga : Uedemer SV hat zu wenig Häuptlinge

Der Uedemer SV, hier Peter Janßen (links) und Matthias Sankowski, kassierte in fünf Testspielen 15 Tore. Foto: Markus van Offern (mvo)

Uedem Die Mannschaft geht mit dem Ziel Klassenerhalt in die Saison. Trainer Martin Würzler verlangt von seiner Mannschaft, dass sie auf dem Platz nicht mehr so still ist und sich bei der Defensivarbeit erheblich steigert.

Martin Würzler, Trainer des Uedemer SV, ist mit der Vorbereitung des Fußball-Bezirksligisten auf die in drei Tagen beginnende Saison nicht zufrieden. Er bezeichnet sie als „durchwachsen“. Und das liegt nicht daran, dass er bei den Übungseinheiten immer wieder auf Spieler verzichten musste, weil sie entweder in Urlaub waren oder leichtere Verletzungen hatten. Würzler störten vielmehr die Ergebnisse in den Testspielen, obwohl es alte Fußball-Weisheit ist, dass man diese wiederum nicht überbewerten soll. Doch dem Coach war schon ein Dorn im Auge, dass sein Team in den fünf Partien insgesamt 15 Gegentreffer kassiert hatte. „Unser Defensivverhalten muss definitiv besser werden. Die vielen Gegentore in den Testspielen haben mich geärgert“, sagt Martin Würzler.

Schließlich weiß er zu genau, dass sich seine Mannschaft solche Schludrigkeiten bei der Abwehrarbeit nicht leisten kann, wenn sie am Ende der Saison versetzt werden will. Dass es für den USV, der vor einem Jahr als Tabellenzweiter der A-Liga den Sprung in die Bezirksliga geschafft hatte, ausschließlich um den Klassenerhalt geht, das ist für den 38-jährigen Coach keine Frage. „Es wäre vermessen, wenn wir uns ein anderes Ziel setzen würden“, sagt Martin Würzler.

Info Saisonstart am Sonntag bei Borussia Veen Programm Der Uedemer SV startet mit einem Auswärtsspiel in die Saison. Er tritt am Sonntag, 15 Uhr, bei Borussia Veen an. Der Gegner ist für Trainer Martin Würzler eine „unbekannte Größe“. Die erste Partie vor eigenem Publikum bestreitet die Mannschaft am Sonntag, 29. August, 15 Uhr, gegen den FC Aldekerk.

Er kann dabei bis auf eine Ausnahme auf die Mannschaft setzen, die beim Abbruch der vergangenen Spielzeit nach sieben Partien mit zehn Punkten auf dem neunten Platz gestanden hatte. Einzig Marcel Groß (SV Hönnepel-Niedermörmter II) hat den Verein verlassen. Dem stehen drei Neuzugänge gegenüber. Ronny Bauer (Horremer SV), Christopher Hermsen (1. FC Kleve II) und Lukas Sankowski, der zuletzt wegen seines Studiums pausiert hatte, zuvor aber für den SV Rindern und Viktoria Goch schon reichlich Erfahrung in der Bezirksliga gesammelt hat, sind neu dabei. Somit stehen drei Torhüter und 20 Feldspieler im Kader, der nun daran arbeiten muss, dass er sich in der Defensive weniger Blößen gibt. Martin Würzler nimmt dabei alle Mannschaftsteile in die Pflicht. „Das Umschaltverhalten muss besser werden“, sagt der 38-Jährige. Dabei könnte helfen, dass sein Personal versucht, das abzustellen, was Würzler als größte Schwäche des Bezirksligisten ansieht. „Wir sind noch zu leise. Wir haben viele Indianer, aber kaum Häuptlinge“, so Würzler. Will heißen: Im Team gibt es zu wenige Akteure, die auf dem Platz auch einmal lautstark Anweisungen geben und dadurch Zeichen setzen.

Als größten Trumpf des Uedemer SV bezeichnet Martin Würzler den guten Zusammenhalt beim Bezirksligisten. „Der Teamgeist stimmt hundertprozentig. Das hat uns schon so manchen Punkt eingebracht“, sagt der Trainer. Er sieht seine Kicker auch in puncto Fitness gut vorbereitet auf die Saison, die am Sonntag, 15 Uhr, mit der Partie bei Borussia Veen beginnt. Es hat allerdings auch einige Zeit gedauert, bis die Spieler die Defizite aufgearbeitet hatten, die aufgrund der langen Corona-Pause entstanden waren.

„Wir haben es im Training in den ersten Wochen zunächst etwas ruhiger angehen lassen. Das war auch bitter nötig. Denn bei den ersten Trainingsspielchen über 30 Minuten haben einige Akteure schon nach einer Viertelstunde nach Luft geschnappt“, sagt Würzler.