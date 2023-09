Noch keine Entscheidung zum Spiel in Asterlagen Uedemer SV ist in der Liga angekommen

Jetzt muss er sich um die körperliche Verfassung seiner Schützlinge überhaupt keine Gedanken machen. Das bewies die Mannschaft erst am Sonntag beim 0:0 beim SV Haldern. „Wir konnten trotz der tropischen Temperaturen am Ende noch zulegen. Da hat es sich erneut ausgezahlt, dass die Spieler in der Vorbereitung diesmal so gut mitgezogen haben“, sagt der Coach. Er sieht allerdings in Sachen Offensive bei seinem Team Luft nach oben. Der Neuling muss nach Ansicht seines Übungsleiter beim Torabschluss noch wesentlich effektiver werden. „Denn in der Bezirksliga haben wir in der Regel nur drei, vier richtig gute Torchancen pro Spiel. Da können wir es uns nicht leisten, gute Gelegenheiten auszulassen“, sagt Martin Würzler.