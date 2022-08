Fußball-Bezirksliga : SV Rindern verschläft den Start

Kleve Die Mannschaft von Trainer Christian Roeskens ist bei der 0:1-Heimniederlage gegen den TuS Xanten in den ersten 20 Minuten nicht auf der Höhe des Geschehens.

Der SV Rindern hat den Start in die neue Saison in der Fußball-Bezirksliga im wahrsten Sinne des Wortes verschlafen. „Wir haben die ersten 20 Minuten verpennt“, sagte Trainer Christian Roes­kens nach der 0:1 (0:1)-Heimniederlage gegen den TuS Xanten. Der Gegner nutzte die Tatsache, dass der Gastgeber zunächst nicht auf der Höhe des Geschehens war, bereits in der zweiten Minute und erzielte den entscheidenden Treffer.