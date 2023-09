Fußball-Bezirksliga SV Rindern überrascht auch sich selbst

Christian Roeskens kann selbst noch nicht so recht fassen, was seine Mannschaft da bislang in der Fußball-Bezirksliga auf die Beine gestellt hat. Der Coach musste mit dem SV Rindern in der vergangenen Spielzeit lange um den Klassenerhalt bangen. Und jetzt steht das Team, bei dem Christian Roes­kens und Sascha Horsmann seit dem Sommer ein gleichberechtigtes Trainergespann bilden, nach sechs Spieltagen der neuen Saison mit 13 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. „Ich hätte es mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorgestellt, dass uns ein so guter Start gelingen könnte“, sagt Roeskens.