Fußball-Bezirksliga : Der zweite Anlauf für Daniel Beines Debüt

Viktoria Gochs Spielführer Björn Gatermann will mit seiner Mannschaft Revanche am TSV Weeze üben. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch/Kleve Der Fußball-Bezirksligist Viktoria Goch trifft am Sonntag, 15 Uhr, auf den TSV Weeze. Lukas Ernesti kehrt zurück. Das zweite Aufgebot des 1. FC Kleve ist in Budberg zu Gast.

Von Frank Gipmann und Niko Hegemann

Mit einer Woche Verspätung gibt der 32-jährige Daniel Beine am Sonntag um 15 Uhr gegen den punktgleichen TSV Weeze nun sein Pflichtspieleinstand auf der Gocher Trainerbank vor heimischem Publikum. Nach der für viele Weberstädter schmerzlichen 0:1-Niederlage im Hinspiel möchten die Schwarz-Roten die Kräfteverhältnisse gegen den Konkurrenten aus der Nachbargemeinde geraderücken. „Es steht außer Frage, dass wir gegen Weeze etwas gutmachen wollen. Allerdings erwarte ich sie auf Konter und ein schnelles Umschaltspiel lauernd. Deshalb müssen wir unnötige Ballverluste unbedingt vermeiden“, fordert Übungsleiter Daniel Beine ein kluges Agieren seiner Kicker. „Mit zwei Neuzugängen und dem wieder genesenen Spielertrainer und Torjäger Daniel Beine ist die Viktoria gut aufgestellt“, sagt TSV Weezes Trainer Marcel Zalewski im Vorfeld der Begegnung.

Der Aufsteiger konnte Wettkampfhärte bereits in zwei absolvierten Nachholbegegnungen gewinnen. Die Punkteausbeute mit nur einem Zähler aus dem 2:2-Unentschieden am Mittwoch gegen DJK Twisteden fällt jedoch überschaubar aus. Auf Viktoria-Seite hat Lukas Ernesti seine Muskelverletzung überwunden. Damit rückt eine wichtige Stütze der Defensive wieder in den Kader. Auch in Zukunft soll Ernesti weiter eine tragende Rolle in Goch einnehmen. Wie auch Routinier Daniel Vogel hat er bereits für die kommende Saison zugesagt. Unterdessen wurde die ausgefallene Partie beim GSV Moers inzwischen neu terminiert. Sie soll nun am Donnerstag, 27. Februar, um 20 Uhr stattfinden.

Info Die besten Torjäger der Fußball-Bezirksliga Übersicht Der bisher erfolgreichste Torschütze der Bezirksliga ist Borussia Veens Jan Büren mit 16 Treffern. Es folgen Maik Noldes (13 Tore) und Sandro Meyer (11) vom Spitzenreiter TSV Wachtendonk-Wankum. Nordkreis Kleve Treffsicherster Torschütze der hiesigen Klubs ist Atila Sultan Ercan von Viktoria Goch mit ebenfalls elf Toren. Seit der Winterpause kickt der niederländische Angreifer allerdings wieder in seiner Heimat.

Nach dem ausgefallenen Pflichtspielstart ins Kalenderjahr 2020 am vergangenen Wochenende hofft auch zweite Mannschaft des 1.FC Kleve, dass es für sie am Sonntag endlich wieder um Punkte geht. Die Mannschaft von Trainer Lukas Nakielski, die mit 25 Punkten auf dem elften Tabellenplatz liegt, tritt am Sonntag um 15 Uhr beim SV Budberg an. Die Kicker aus Rheinberg stehen mit sechs Zählern Rückstand auf den Gegner auf dem möglichen Relegationsrang.