Fußball-Bezirksliga : Viktoria Goch gelingt die Revanche

Kevelaer Der Titelanwärter schafft bei der DJK Twisteden einen 2:1-Erfolg. Der Gocher Coach Daniel Beine spricht von einem verdienten Sieg. DJK-Trainer Markus Hierling sieht das anders.

Viktoria Goch hat seinen Aufwärtstrend in der Gruppe fünf der Fußball-Bezirksliga bei dem Gegner bestätigt, mit dem das Team von Trainer Daniel Beine aus der vergangenen Saison noch eine Rechnung offen hatte. Der Titelanwärter schaffte am Sonntag einen 2:1 (1:1)-Erfolg bei der DJK Twisteden und nahm damit Revanche für die 1:3-Niederlage, die er in der Abbruch-Spielzeit 2020/2021 in Twisteden hatte hinnehmen müssen. „Wir kommen langsam immer besser in Fahrt. Der Sieg war auf jeden Fall verdient“, sagte Daniel Beine, der seiner Mannschaft erneut „eine sehr gute Moral“ bescheinigte.