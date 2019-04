Fußball : FC-Reserve zieht Viktoria mit unten rein

Szene im Symbolcharakter: Kleves Marius Krausel (M.) ist vor dem Gocher Malik Bongers (l.) am Ball. In den entscheidenden Situationen waren die Rot-Blauen den Viktoria-Akteuren einen Tick voraus. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Fußball-Bezirksliga: Der 1.FC Kleve II gewinnt das Abstiegsduell in Goch eindrucksvoll mit 4:1 und landet einen wichtigen Sieg. Bei der Viktoria werden die Sorgen zunehmend größer.

Von Frank Gipmann

Die richtungweisende Partie im Abstiegskampf im Gocher Hubert-Houben-Stadion ging überraschend deutlich mit 4:1 an die Klever Zweitvertretung, die dem großen Druck besser standhielt und damit wieder Anschluss an die Nichtabstiegsplätze findet. Die heimische Gocher Viktoria verpasste hingegen wie bereits am Ostermontag beim nicht minder gefährdeten SV Rindern einen Befreiungsschlag und gerät aufgrund des Abwärtstrends trotz noch vier Punkten Vorsprungs auf die Klever zunehmend in die Bredouille.

„Die Mannschaft ist gut gestartet und wollte einen echten Kampf liefern“, sah Viktoria-Coach Jan Kilkens vom Auftreten her zwar Fortschritte gegenüber der sang- und klanglosen Niederlage in Rindern, musste aber konstatieren, dass sein Team zu schnell ins Wanken kam: „Dann bekommen wir aber dumme Gegentore. Wir sind in einer schwierigen Situation, aus der wir gemeinsam den Weg heraus finden müssen.“ Ganz anders die Gemengelage beim hochzufriedenen FC-Pendant Lukas Nakielski: „Bei uns ist vieles aufgegangen. Mit ansprechendem Fußball und einer engagierten Leistung waren wir klar das bessere Team. Das gibt uns Aufwind für die restlichen Spiele.“

Statistik Teams und Tore im Nachbarschaftsduell Viktoria Goch: ten Barge – Gerlitzki, A.Ercan, Ernesti, Rix, Janz (75. Offermanns), Gatermann, Konstanczak (58. Schmermas), Nafin, Bongers, Alt (84. Ahmadi) 1. FC Kleve II: Janßen – Evrard, Krausel, Urbanek, Boßmann, Harwardt (70. Albers), Bruns, Emmers, Janssen, Kezer (66. Miri), Geurtz (75. Altgen) Tore: 0:1 Janssen (23.), 0:2 Emmers (38.), 0:3 Harwardt (42.), 0:4 Janssen (63.), 1:4 Bongers (88.).

Für beide Mannschaften stand viel auf dem Spiel, entsprechend waren beide gleich um Aktivität bemüht. In einer zunächst ausgeglichenen Partie blieben Torchancen aber vorerst aus bis die Klever ihre erste gleich eiskalt nutzten. Mit Kapitän Tim Janz unterlief ausgerechnet dem umtriebigsten Viktoria-Akteur ein folgenschwerer Stockfehler. Die Klever schalteten schnell um und Patrick Janssen versenkte den Ball ins rechte untere Eck zur 1:0-Führung für die Gäste, die damit ihren Türöffner gefunden hatten (23.).

Eine zunehmend verunsicherte Viktoria-Elfoffenbarte viele Ungenauigkeiten, kam damit selbst nicht ins Spiel und eröffnete den Klevern allzu leichtfertig Konterchancen. Eine Hereingabe vom Tim Harwardt konnte Jan-Luca Geurtz noch nicht verwerten (30.). Aber im Anschluss glänzten die Gäste durch Konsequenz und Effektivität. Christian Emmers setzte sich entschlossen gleich gegen drei Gocher durch und vollendete mit Hilfe des Innenpfostens ins Gocher Tor (38.). Noch vor der Pause nutzte der starke Harwardt die nächste Lücke in der Defensive der Gastgeber, ließ Nils Rix aussteigen und Job ten Barge keine Chance (42.). Die einzigen beiden potentiellen Gocher Torchancen in Durchgang Eins abgesehen von harmlosen Distanzversuchen pfiff der Unparteiische gleich zu Beginn und kurz vor dem Wechsel zu Unrecht wegen vermeintlichen Abseits zurück. Kleves Geurtz hätte nach Ballverlust von Gochs Lukas Ernesti im eigenen Strafraum fast schon in der 44. Spielminute gar auf 0:4 gestellt.