Fußball : Meisterschaft — die Früchte einer Fusion

So jubelt ein Meister: Vier Spieltage vor dem Saisonende hat sich die SGE Bedburg-Hau den Titel gesichert. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve-Rindern Fußball-Bezirksliga: Mit einem 4:1-Erfolg in Rindern holt sich die SGE Bedburg-Hau vorzeitig den Titel und steigt in die Landesliga auf.

Von Christopher Hecht

Es klingt fast wie ein Märchen: Ein Fusionsklub aus den beiden Vereinen Eintracht Schneppenbaum und SG Hasselt, der erst im Jahr 2005 gegründet wurde, spielt ab der kommenden Saison in der Fußball-Landesliga. Als Schiedsrichter Jan Christian Behnisch gestern um 16.49 Uhr die Partie an der Rinderner Wasserburgallee abpfiff, schrieb die SGE Bedburg-Hau Kreis Klever Fußball-Geschichte. Gerade eben hatten die Grün-Schwarzen die heimischen Zebras mit 4:1 geschlagen und sich den Meistertitel vorzeitig gesichert. Trainer Sebastian Kaul ließ sich im Rausche des Erfolges zu seinen ersten Worten hinreißen: „Das war einfach ein überragendes Jahr, das wir jetzt gekrönt haben. Auch der Sieg heute geht völlig in Ordnung.“

Auch wenn die 05er als klarer Favorit ins Lokalderby starteten, wollte der abstiegsbedrohte SV Rindern nicht freiwillig den roten Teppich zu einer möglichen Meisterfeier der Gäste ausrollen. Das merkte man den Schützlingen von SV-Trainer Joris Ernst auch an. Während Bedburg-Hau anfangs nervös war, setzte Kosovar Demiri nach neun Minuten den ersten Warnschuss ab. Einen gefährlichen Freistoß von Cihan Ezer konnte SGE-Keeper Jason Olschewski gerade noch per Fußabwehr entschärfen (18.). Nach 20 Minuten lag dann aber der Ligaprimus in Führung, als Frederic Wensing SV-Keeper Jendrik Ferdenherdt mit einem strammen Schuss düpierte. Jetzt wurde die Kaul-Elf ihrer Favoritenrolle gerecht. Weitere gute Chancen vergaben Deckers (21.) und Islam Akrab (25.). Doch die nächste Szene nutzten die 05er zum nun längst überfälligen 2:0: Über Deckers und Falko Kersten landete der Ball bei Akrab, der das Leder ins linke untere Ecke zirkelte (29.). In der 35. Minute hatte Deckers dann sogar noch Pech, als er mit einem Versuch am Pfosten scheiterte.

Info So spielte der Meister beim SV Rindern SV Rindern: Ferdenherdt – Ukaegbu, Sankowski, Thurau, Hildebrandt – Demiri, Kera, Ezer, Ballabani – Beine, Tissen. SGE Bedburg-Hau: Olschewski – Ripkens, Kresimon, Lindau (63. Kaul), Ehrhardt – Berntsen, Wensing, Klunder (89. Müller), Akrab – Deckers (90. Ljubicic), Kersten. Tore: 0:1 Wensing (20.), 0:2 Akrab (29.), 1:2 Beine (50.), 1:3/1:4 Deckers (87./90.) Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch Zuschauer: 250

Nach dem Seitenwechsel wurden die Zebras dann wieder mutiger und profitierten von einer Slapstick-Einlage des sonst souverän spielenden SGE-Kapitäns Martin Lindau, der Daniel Beine unfreiwillig den Ball servierte und dieser auf 1:2 verkürzte (50.). So wäre Rindern in der 64. Minute beinahe zum Ausgleich gekommen, doch Fabian Hildebrandt zielte fünf Meter vor dem Hasselter Kasten über die Latte. Noch größer war die Gelegenheit für Beine, der in einer Eins-gegen-eins-Situation an Olschewski scheiterte (66.). Nach einem Foul von Chima Ukaegbu an Deckers im SV-Strafraum sah dieser folgerichtig die Ampelkarte, doch der kurz zuvor eingewechselte Kaul vergab den zu schwach geschossenen Elfmeter, den Ferdenherdt ohne Probleme parierte (69.). Deckers sorgte dann spät mit einem fabelhaft getretenen Freistoß aus gut 30 Metern für die Entscheidung (87.). Erneut „Trekkers“ markierte in der 90. Minute auch den 4:1-Endstand.