Fußball: „In den ersten Wochen waren wir zu naiv“

Routinier am Rand: Joris Ernst bleibt Trainer in Rindern. Foto: Ja/Stade, Klaus-Dieter (kds)

Nach der Meisterschaft in der Kreisliga A ist der SV Rindern in der Bezirksliga extrem selbstbewusst aufgetreten. Wie die ersten Ergebnisse zeigten, nicht ganz berechtigt. Das Team um Coach Joris Ernst blieb ruhig und schaffte den Anschluss.

Fest steht, dass Ernst auch in der kommenden Saison Trainer bei den Zebras sein wird.

Was war ausschlaggebend für ein weiteres Jahr beim SV Rindern?

Joris Ernst In der aktuellen Situation im Abstiegskampf ist es mit Sicherheit nicht selbstverständlich, das Engagement zu verlängern. Aufgrund der positiven Entwicklung in den vergangenen Jahren sind aber beide Seiten zuversichtlich, dass wir unser Saisonziel, den Klassenerhalt, erreichen. Bedanken will ich mich bei einen Co-Trainern Tobias Thurau und Bernard Alijaj sowie für das Vertrauen des Vorstands.